Arrestan a un sin papeles con cuatro órdenes de detención

La Policía Nacional ha detenido a W.E.K., un hombre nacido en 1992 en Marruecos al que le constaban hasta cuatro órdenes de búsqueda y captura, una de ellas para su ingreso en prisión, por delitos de lesiones y robo con fuerza, durante un control en locales de ocio en la capital almeriense. Fuentes de la Comisaría Provincial de Almería han informado a Diario de Almería de que a W.E.K. le constaba en concreto una requisitoria por un delito de lesiones del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, dos por robo con fuerza y robo con fuerza en las cosas del Juzgado de Instrucción número 4 y del Juzgado de lo Penal número 5 de Almería, y otra con ingreso en prisión por robo con fuerza en las cosas de este último tribunal. Asimismo, han indicado que el hombre ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, en funciones de guardia.

W.E.K. fue detenido durante la madrugada del pasado domingo una operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía Local de Almería en varios locales de ocio de la capital almeriense, en la que se pretendía comprobar si disponían de licencia de apertura, la situación laboral de los empleados y su estado con la Seguridad social, medidas de seguridad, etc. Así, los agentes actuaron en un comercio ubicado en la carretera de Málaga en el que se intervinieron pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes y se procedió a sancionar al negocio por tener al encargado sin dar de alta en la Seguridad Social, por carecer de licencia de apertura como restaurante, no poseer licencia de música y por no tener extintores ni salida de emergencias. Igualmente fueron interceptados siete individuos que se encontraban en situación irregular en territorio español, entre ellos W.E.K., que contaba asimismo con cuatro órdenes judiciales de búsqueda y detención.