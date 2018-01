Asamblea vecinal en El Puche para decidir sus demandas

La recién creada Asociación de Vecinos de El Puche ha convocado una una asamblea general para el próximo 23 de diciembre. En ella trazarán su camino a seguir y continuarán con las diferentes acciones institucionales, jurídicas y sociales que ya están llevando a cabo.

El pasado miércoles realizaron la quinta marcha protesta por la ciudad de Almería. 'Por un barrio para vivir' es el lema de éstas manifestaciones que no están recibiendo respuesta de las administraciones públicas. Uno de los objetivos principales de la manifestación ha sido poner de nuevo en el centro de la agenda política los desahucios que se están produciendo en la zona, según ha informado Antonia Nieto (representante de las vecinas y vecinos). "Hoy de nuevo nos han denegado la entrada en la Delegación de la Junta de Andalucía, después de meses solicitando cita formalmente, no nos han dejado entrar a una institución pública que supuestamente es de todos. Lo peor es que encima nos han engañado… Nos han dicho que no había ningún político dentro, pero unos periodistas que entraban nos han dicho todo lo contrario. Después, cuando hemos llegado a AVRA, lejos de salir alguien a escuchar nuestras reivindicaciones, se han puesto a echarnos fotos y hacernos videos desde la ventana", explica .