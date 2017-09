Aspapros pide que se fomente la accesibilidad cognitiva en Almería

La Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con Discapacidad Intelectual en Almería (Aspapros) se reunió ayer en los jardines de la alcaldía para hacer una lectura de un manifiesto a favor de la accesibilidad cognitiva. El teniente alcalde, Miguel Ángel Castellón, ha presentado la lectura agradeciendo a las distintas asociaciones almerienses "la tarea de integración que día tras día realizan y por volcarse en la virtud y el talento humano de quienes más lo necesitan". Añadió que siempre van a tener al Ayuntamiento de su lado y se van a comprometer con todas las funciones que desempeñan desde esta organización.

Iván Montero, Rosa Carro y Francisco Ojeda, miembros de la asociación, fueron los encargados de la lectura del manifiesto en el que resaltan aspectos como que "la accesibilidad trata de facilitar la vida de las personas y para algunos es imprescindible porque sino no pueden ejercer sus derechos como ciudadanos". Sentencian que "no hay accesibilidad cuando una persona con discapacidad intelectual no puede rellenar un documento porque es difícil de entenderlo" y piden que se les dé "derecho a la información, porque las personas con discapacidad también queremos entender el mundo".

El Ayuntamiento apoya a las asociaciones que apuestan por la accesibilidad universal"

Su lucha se basa en conseguir una accesibilidad universal, que significa que cualquiera pueda utilizar un objeto, visitar un lugar o acceder a algún servicio, independientemente de las cualidades físicas o mentales que posea. Aseguran que los ayuntamientos "llevan tiempo trabajando en la accesibilidad física y sensorial, pero la cognitiva es una gran desconocida para ellos".

Piden "una vuelta de tuerca" en las acciones del gobierno, para que se les tenga más en cuenta para que ellos puedan "acceder a bolsas de empleo, entender leyes y normativas, la mejora en la atención en centros de salud y bibliotecas, o una mejora en colegios y universidades". Han entregado al teniente de alcalde distintos carteles para que los coloquen en los edificios públicos y además, un representante de 'A toda vela', una asociación que ayuda a personas con discapacidad, les ha entregado una tuerca que sirve como pisapapeles "para que den una vuelta a las cosas, para poder ir avanzado e integrando a este colectivo".

Pilar Ortega, concejal de familia e igualdad, ha comentado que siempre van a estar dispuestos a "ayudar y apoyar a estas asociaciones que apuestan por la accesibilidad universal y desde el ayuntamiento de Almería seguiremos trabajando para que este hecho sea una realidad". Comenta que a mediados de octubre celebrarán el Congreso Estatal a favor de la accesibilidad cognitiva y "estaremos de su lado". Por último, asegura que colocarán los carteles por las distintas instituciones públicas para concienciar a la sociedad.