'El Atardecer sin mí', el relato en novela de la supervivencia a una enfermedad renal

Una novela que surgió ante la necesidad de un profesional de la comunicación de narrar una experiencia que ha marcado un antes y un después en su vida, y que va camino de convertirse en un 'best seller'. 'El Atardecer sin mí', del periodista y escritor Agustín López-Raya llega hoy a la capital almeriense.

Una obra que a pesar de su corta edad (julio de 2015), cuenta en su haber con las mejores críticas, y a la que grandes profesionales de la literatura auguran un largo recorrido. Tal y como ha detallado el propio autor a Diario de Almería, todo comenzó cuando fue diagnosticado de una insuficiencia renal crónica, que tras un largo y difícil proceso, físico y emocional, desembocó en un trasplante de riñón. Un órgano que fue donado por su propia hermana. "Comencé a escribir la historia por recomendación de la psicóloga; a modo de terapia, y eso me permitió extraer los miedos y frustraciones que fui acumulando durante la enfermedad; he tratado de mostrar en la novela cómo expresar el dolor interior y el desaliento ayuda a sanar y aporta tranquilidad; novelar la experiencia me ha dotado de una especial sensibilidad para ayudar a los demás". Y precisamente ese es uno de los principales objetivos de 'El Atardecer sin mí. La intención del escritor es que la obra beneficie a la sociedad, a las personas que sufren una enfermedad renal, aquellos que enfrentan enfermedades mortales.

También espera que les sirva a los familiares, esas personas que están junto al enfermo y no se les reconoce su esfuerzo vital. Espera que permita ayudar a aquellas personas que viven experiencias similares a las del protagonista: sobrevivir a la enfermedad renal, a un trasplante. Además de un fin solidario, la historia sin duda ha puesto de manifiesto la pasión de López-Raya por la narrativa.