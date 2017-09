La Audiencia da la razón a un preso de El Acebuche al que se le denegó un permiso

La Audiencia de Almería ha fallado a favor de un interno de El Acebuche al que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 7 de Andalucía denegó la concesión de un permiso ordinario de salida propuesto por la Junta de Tratamiento de dicho centro penitenciario. Esta resolución fue recurrida por el abogado del afectado, José Ramón Cantalejo y ahora la Sección Segunda de la Audiencia autoriza el permiso de tres días que solicitó. A pesar de haber sido concendido por unanimidad por la Junta de Tratamiento, el juzgado de instancia lo denegó por la gravedad del delito de maltrato que había cometido, la larga extensión de la condena y el elevado riesgo de quebrantamiento. Los magistrados de la Sección Segunda dicen sobre la supuesta "larga extensión de la condena impuesta", que se trata de un año de prisión y de 12 meses como responsabilidad personal subsidiaria por impago de las multas impuestas. "No estamos por tanto ante una condena de duración desmesurada o de notable extensión", argumentan. Respecto del tiempo de cumplimiento, cuando la Junta de Tratamiento adoptó el acuerdo favorable, el 27 de abril de 2017, el interno "había sobrepasado en varios meses la mitad de la condena" y en la valoración del permiso se incluyó un riesgo de quebrantamiento de un 50%. "Lo cierto es que se trata de un interno primario, con varias recompensas concedidas, buena vinculación familiar y ocupación de puesto de trabajo en la prisión con buen rendimiento; que el permiso se le propuso con el necesario control de consumo a su regreso, y que la ausencia de permisos anteriores no es en sí razón que obstaculice la concesión del que ahora se solicita, so pena de caer en un círculo vicioso carente de sentido, según el cual como no se conceden permisos no se disfrutan los mismos, y como no se han disfrutado permisos previamente siguen sin ser concedidos", dicen.

El Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha manifestado su "firme compromiso" en defensa del Estado social y democrático de Derecho, como pilares fundamentales de la convivencia pacífica y en concordia de toda la sociedad española. Los valores superiores (...) propugna, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, sólo pueden conseguirse respetando el orden legal", aseguran.

Almería se prepara para acoger uno de los eventos más importantes a nivel nacional e internacional relacionados con la profesión veterinaria: los premios Albéitar. Estos galardones de referencia en el sector, cuyo fin es reconocer la labor desempeñada por personas e instituciones a favor del desarrollo y la mejora del ejercicio de la profesión veterinaria, se celebrarán el próximo día 26 de enero en la capital.

Un total de 116 alumnos con discapacidad auditiva son atendidos por 42 especialistas en lAlmería, según ha señalado la delegada de Educación, Francisca Fernández, quien ha visitado el CEIP 'Freinet' y el CEEE 'Rosa Relaño'. Para la delegada, "el sistema educativo andaluz cuenta con una respuesta adecuada a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado".