Autoescuelas en huelga de hambre por el 'parón' de los examinadores

La junta directiva de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería-Asoproal ha decidido que dos de sus miembros, en concreto el presidente Rafael Villegas (Autoescuela Berja) y la vicepresidenta María Luisa Orcera (Autoescuela Trafik), inicien a partir del próximo día 7 de noviembre una huelga de hambre con carácter indefinido para exigir al Gobierno central el fin del conflicto que mantiene con los examinadores de Tráfico. El sector vive una situación dramática desde junio pasado por la caída drástica en el número de exámenes prácticos. La falta de exámenes ha provocado en las más de cien empresas que hay en la provincia unas pérdidas de más de un millón de euros por una disminución en un 62 por ciento del número de pruebas realizadas durante los meses de julio y septiembre de este año en comparación con el año anterior.

Así, durante los citados meses se contabilizaron un total de 2.442 exámenes menos con respecto a 2016, por lo que las diferentes autoescuelas dejaron de impartir unas 26.000 clases prácticas. Esto ha motivado que, hasta la fecha, hayan tenido que cerrar media docena de empresas, aunque esta cifra podría aumentar de forma considerable en los próximos meses si el Ministerio del Interior, de quien depende la Dirección General de Tráfico (DGT), no alcanza un pronto acuerdo con los funcionarios que permita que se desconvoque la huelga de forma inmediata. Los dirigentes de Asoproal están dispuestos a llevar a cabo la huelga de hambre ante las dependencias de la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería debido a esta situación "que nos está causando graves perjuicios económicos muy difíciles de reparar".

La drástica caída de los ingresos está motivada por la pérdida de alumnos ante la falta de los exámenes y eso ha hecho también que muchas empresas hayan tenido que despedir a profesores al no poder hacer frente al pago de sus nóminas.

El presidente de Asoproal Rafael Villegas lamenta que "hayamos tenido que llegar a tomar esta decisión, pero no nos ha quedado otro remedio que adoptar esta medida de protesta ante el difícil momento que estamos viviendo en nuestro sector, con cierres, pérdida de empleo y falta de alumnos, todo ello provocado por un conflicto que no hemos creado nosotros pero que llevamos meses soportando y aguantando, esperando una solución que se prolonga en el tiempo y no acaba de llegar".