"Ayudar al prójimo es una de las cosas más gratificantes que hay en esta vida"

Francisco Balcázar es un claro ejemplo de que a lo largo de la actividad vital se pueden hacer muchas cosas. Por eso, es un claro merecedor del premio a 'Toda una vida' que concedió en la noche del miércoles Diario de Almería como parte fundamental de su gala Décimo Aniversario desde que se estableciera como medio de información local en la provincia.

En palabras de Antonio Lao, director del medio, "Balcázar representa al estudiante que todos hubiéramos querido ser. Joven divertido y eficaz que supo merecer y ganar una de las oposiciones y más nobles de nuestra sociedad, las de notario".

He perserverado a lo largo de los años con la ayuda de mi mujer, mis hijos, hermanas y toda mi familia"Quiero buscar la explicación del premio en la labor que en estos 12 años he desempeñado en la AECC"

Ante todo, Balcázar ha sido un profesional riguroso y cercano, prestigioso y consejero. "Pero Balcázar no se ha limitado a ser un buen profesional. Además ha vivido siempre implicado en la sociedad, ya sea en entidades culturales, deportivas, asociaciones feriales o en las menos conocidas pero implicadas en la ayuda a los más necesitados",añade Lao.

Además, Balcázar es, desde hace años, y a pesar de estar jubilado, presidente de la Asociación Contra el Cáncer.

El premiado mostró agradecimiento a Grupo Joly y Diario de Almería: "Este reconocimiento es sin duda debido a los buenos amigos que forman parte del jurado, a los que quiero hacer saber mi consideración", añadió en primera lugar. "A lo largo de mi vida siempre he procurado tener un trato afable con cuantas personas me he relacionado, tanto en mi profesión como en el ámbito puramente social, producto, claramente, de la formación recibida en el seno de mi familia. No en balde mis padres eran educadores", quiso poner de manifiesto el premiado con el fin de dar cuenta de la educación recibida, para añadir cuáles han sido sus metas de juventud y madurez: "Y en esa línea de niñez y juventud he perseverado a lo largo de los años, con la ayuda y el apoyo de mi mujer, Rosa, de mis hijos, hermanas y toda mi familia que en parte me acompaña. Además de mis nietas. Creo que, al menos, conscientemente sin hacer daño a nadie, aunque como es lógico, algunas veces o quizás bastantes haya cometido errores".

Balcázar explicó que "buscando algún nexo con la mención, quiero buscar su explicación en la labor que en los últimos 12 años he desempeñado en la Asociación Española Contra el Cáncer con mayor intensidad desde mi jubilación profesional desde el año 2011", añadiendo que ha sido a ella "a la que he dedicado una parte intensa de mi actividad, que sin duda alguna ha llenado afectivamente mi vida en algunos aspectos y en donde he recibido mucho más de lo poco que haya podido dar. Pues entiendo que una de las cosas más gratificantes que hay en la vida es ayudar al prójimo, especialmente cuando se encuentra en un especial estado de necesidad. De ello sí que estoy orgulloso y satisfecho".