El Ayuntamiento abre el martes la comisión de investigación interna por el 'caso Mary-Cruz'

El Ayuntamiento de Almería constituirá este próximo martes la comisión de investigación interna por el caso Mary-Cruz, la perfumería mercería desalojada hace 23 años por orden municipal al objeto de depurar las posibles responsabilidades políticas y administrativas a lo largo de este tiempo.

Presidida por el portavoz municipal de Ciudadanos, Miguel Cazorla, por ser quien la solicitó hace ya dos años en Pleno, la comisión para abordar este expediente interno estará compuesta por tres representantes del PP, dos del PSOE. uno de C's y otro de IU. Si bien la comisión de investigación no existe con tal denominación dentro de la actividad municipal, es la primera que abrirá el PP en estas dos últimas legislaturas. Abordará un asunto peculiar. Por un lado, por afectar a un particular, el que fuera el exjefe de la Policía Local de Roquetas de Mar, Rafael Montoya, y por otro, porque su origen se remonta a 1987, cuando la propiedad del local que ocupaba la tienda, en la calle Terriza, decide suspender el contrato de alquiler con el afectado. Consigue, en 1994, que el Ayuntamiento desaloje a los inquilinos y los artículos y enseres de la perfumería mercería pasan a custodia municipal en un habitáculo, mientras que empieza el periplo judicial de Montoya, que aún no ha acabado. Tres sentencias de los tribunales de Justicia otorgan la razón a Montoya y su familia por sufrir un desalojo que vulneró los derechos constitucionales, condenando el último dictamen al Ayuntamiento al pago de 3.000 euros por daño moral y a hacer frente a responsabilidades patrimoniales que la Administración todavía no ha atendido. No se sabe dónde está el citado habitáculo y el paradero de los artículos, algunos de lujo como perfumes y bolsos de piel, que en su día fueron retirados.