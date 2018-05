El Ayuntamiento se plantea conservar las palmeras altas pero no el resto de árboles

La polémica sobre la sustitución del arbolado de la Plaza Vieja por un entoldado está corriendo por la redes sociales con idéntica voracidad a la del picudo rojo. A salvo de la misma podrían quedar "algunas" de las palmeras de las cinco existentes en la Plaza Vieja, según ha manifestado la concejal de Fomento, Ana Martínez Labella, quien mantiene, por encima de las opiniones críticas, la eliminación del resto del arbolado a favor de la plaza mayor "diáfana", que aguarda al proyecto definitivo.

"Algunas de las palmeras son centenarias y hemos pedido a los redactores del proyecto que contemplen la posibilidad de mantenerlas, las que sean más fáciles de integrar", avanzó ayer Martínez Labella, quien hace referencia concreta a las de "mayor altura". Dos de estos ejemplares destacan precisamente por su verticalidad, con un tamaño superior a la del propio monumento a Los Mártires de la Libertad. La idea sugerida es trasplantar las palmeras altas -pueden superar los 30 metros- susceptibles de hacerlo a las jardineras previstas en el proyecto del estudio de arquitectos Ordaz. "Son conjuntos de bancos y jardineras que se sitúan en los vértices. Las jardineras tienen media altura y no entorpecen la visibilidad de las fachadas", abunda la edil del PP, quien completa dichos elementos de mobiliario ornamental con "flores de temporada".

Al margen de la viabilidad de los trasplantes de las palmeras a las jardineras, sobre el resto del arbolado, compuesto por una veintena de ficus, la responsable municipal ha sido de nuevo tajante. "La decisión está tomada", remitiendo Martínez Labella a los que no compartan este concepto de plaza mayor sin arbolado al periodo de exposición pública a la que se someterá en los próximos días la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el Ayuntamiento aprobó el pasado viernes con los votos a favor del Partido Popular y Ciudadanos. Ahora bien, esta modificación, que despeja el camino al equipo de gobierno a la hora de ejecutar el proyecto de plaza diáfana, lo que toca es la ficha del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos de la Plaza Vieja. Suprime de la misma que el Ayuntamiento, en caso de remodelar este espacio, tenga que completar el anillo perimetral del arbolado -los ficus- con ejemplares de similar porte.

Desde el pasado viernes, cuando Diario de Almería publicó la inclusión de esta modificación en el orden del día del Pleno como primer paso para poder suprimir el arbolado de la Plaza Vieja, las principales redes sociales -Twitter y Facebook-, han dejado visible el malestar ciudadano con el modelo de plaza escogido por el Ayuntamiento. "Se está intoxicando, se está jugando a intoxicar", entiende la representante del PP, quien lamenta que se esté empleando "argumentos falsos" con la intencionalidad de "sembrar dudas" en contra del equipo de gobierno. La edil, que confiesa haber dedicado tiempo este fin de semana a contestar en las redes sociales a determinados "hilos", pone como ejemplo de utilización interesada el término "talar" cuando, insiste, los ficus serán trasplantados. "Hay gente que se dedica a hacer ruido, son siempre los mismos, pero hay -valora la concejal- una mayoría silenciosa a la que le gusta el proyecto, pero prefiere no hacer comentarios en las redes por no verse envuelta en polémicas y atacada."

La concejal de Fomento incidió ayer en uno de los varios argumentos empleados en el Pleno para la defensa de la plaza mayor diáfana, como "espacio de convivencia" y recuperando la "configuración original". Frente a la oposición social a la retirada de los ficus indica que "esta especie no es la mejor para la ciudad, y la hemos tenido que quitar de calles a petición de los vecinos porque las raíces están dañando sus viviendas. Y cuando digo que las raíces están dañando los restos arqueológicos, no me lo invento yo. Lo dice la arqueóloga que hizo las catas en la Plaza Vieja".