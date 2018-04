El Ayuntamiento sancionará, a partir del 14 de mayo, con 763,23 euros diarios los retrasos imputables a la empresa en la ejecución de las obras de Plaza Vieja

El Ayuntamiento de Almería penalizará a la empresa adjudicataria de las obras de la segunda fase de Rehabilitación y Reforma de la Casa Consistorial, Obrascon Huarte Lain (OHL) si ésta lleva más allá del día 14 de mayo la conclusión de estas obras. Así lo ha adelantado la concejala de Fomento, Ana Martínez Labella, de acuerdo con el informe de la Dirección de Obra y de conformidad con el informe técnico emitido por los técnicos municipales en respuesta a la solicitud de prórroga, de tres meses, cursado por la empresa.

En una comparecencia hoy ante los medios para explicar las circunstancias que rodean esta petición y la decisión municipal al respecto, Martínez Labella ha lamentado “la falta de rigor” de la oposición municipal respecto de la Plaza Vieja, culpando al Equipo de Gobierno de los retrasos de la obra, sin tan siquiera conocer la decisión municipal respecto de esta nueva prórroga solicitada por la empresa adjudicataria, cuya resolución en base a los “necesarios informes técnicos” ha sido ya comunicada a la empresa, en concreto el pasado viernes 6 de abril, según ha confirmado hoy ante los medios de comunicación.

Martínez Labella ha explicado que, en respuesta a la solicitud de prórroga de tres meses cursada el pasado 23 de marzo por la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL), el Ayuntamiento ha cursado trámite de audiencia a la resolución dictada, en base a los informes emitidos tanto por la Dirección de Obra como por los técnicos municipales, “aprobando la prórroga del contrato para las obras de rehabilitación y reforma de la casa consistorial, por tiempo de tres meses, debiendo por tanto finalizar las mismas el próximo 14 de julio”. En dicha notificación se recoge que, acreditada la concurrencia de la demora en la ejecución del contrato en tres meses, “de los tres meses solicitados por la empresa constructora, un mes queda debidamente justificado por causas ajenas a la misma, mientras que los dos meses restantes sí son imputables a ella”.

En consecuencia, se impone a la mercantil OHL “las penalidades por demora que se devenga a partir del 15 de mayo de 2018, hasta la fecha de finalización del contrato, 14 de julio de 2018, a razón de 763,23 euros al día”, cuantía que, como ha explicado la propia Martínez Labella, viene recogida en el Pliego de Claúsulas del contrato. La empresa tendrá hasta el próximo 20 de abril de plazo para presentar alegaciones (diez días naturales establece de plazo este trámite de audiencia) antes de que la resolución de esta petición de prórroga se eleve a Junta de Gobierno Local, previo informe de fiscalización por parte de la intervención municipal.

Cinco son las circunstancias “sobrevenidas” que esgrime en su petición la empresa OHL para esta nueva prórroga, que alega no son imputables: circunstancias relacionadas con el desmontaje del muro situado sobre el callejón de la calle Juez, el desmontaje de muro existente sobre la escalera principal, una nueva solución al apoyo en muros preexistentes de la cubierta inclinada sobre el Salón de Plenos y copulín, la escalera metálica Casa Yedó y la alineación de forjado en planta segunda de la Casa Prats hacia la plaza de nueva creación. Dos de estas circunstancias ya se recogían en el informe de solicitud de prórroga anterior.

En sus conclusiones, el informe jurídico municipal insiste en que “de los tres meses solicitados por la empresa, uno de ellos ya fue pedido en la segunda solicitud de prórroga, en diciembre de 2017, al tiempo que señala, a través de la dirección de obra, el bajo ritmo de trabajo y la falta de personal producidos durante los meses de agosto, septiembre y octubre.

La concejala de Fomento ha vuelto a insistir en “las dificultades que entraña esta obra, muy complicada”, y que ha vuelto a calificar como “caja de sorpresas”, si bien ha defendido de las críticas de la oposición el papel “personal” que viene ejerciendo en el seguimiento de esta obra “que se visita todas las semanas”, al tiempo que ha invitado a los grupos políticos “si quieren y les apetece a visitar la obra, su complejo desarrollo y hablar con conocimiento de causa. Los problemas que se derivan de la ejecución de una obra no responden a razones políticas”, ha censurado.

Irresponsabilidad política

Martínez Labella ha acusado a los grupos de la oposición de “irresponsabilidad” al tratar de buscar un rédito político respecto de la ejecución de unos trabajos “que desconocen. Es lamentable además que, antes de conocer la posición que se va a mantener respecto de esta petición de prórroga, se lancen a criticar sin ningún rigor”, ha lamentado. Frente a esas críticas ha defendido la posición de un Equipo de Gobierno “preocupado y ocupado en acabar esta obra lo antes posible, política y técnicamente”, reiteró.

Después de incluso recordar la imagen que durante muchos años ha acompañado la Plaza Vieja y el Ayuntamiento, cubierto con una lona y sin obras en ejecución, Martínez Labella ha censurado “que haya grupos políticos, responsables del abandono en el que ha estado sumido durante años este proyecto vengan a dar lecciones de cómo hacer una obra. Ninguno de esos partidos que ahora salen hizo ruido alguno ante los incumplimientos y retrasos de esa actuación. De forma particular no se ha visto al portavoz socialista, Juan Carlos Pérez Navas, el ejemplo más claro que tiene esta ciudad de cómo no debe planificarse o hacerse una obra pública”, ha recordado en alusión a las obras del parking Obispo Orberá.

Martínez Labella por último ha defendido la labor conjunta que Equipo de Gobierno y técnicos municipales vienen realizando en el seguimiento de esta obra, recriminando la “falta de respecto de una oposición que pone en entredicho el trabajo que venimos realizando, sin ninguna justificación”.