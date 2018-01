El Ayuntamiento vuelve a incluir en su presupuesto la playa para perros

El Ayuntamiento vuelve de nuevo a la carga con la creación de la primera playa reservada en exclusividad al baño y disfrute canino. La iniciativa, que el pasado año quedaba guardada en un cajón sin razones todavía aclaradas, ha sido contemplada en los Presupuestos Municipales de 2018, que este próximo lunes el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, verá aprobados tras la firma ayer del acuerdo con Ciudadanos que le garantiza al Partido Popular los votos necesarios para sacar las cuentas adelante.

La playa canina es una de las "coincidencias" a las que ayer aludía la concejal de Economía, María Vázquez que, en ausencia de Fernández-Pacheco -en Fitur-, fue la responsable de escenificar el acuerdo con la formación naranja, representada por Rafael Burgos al encontrarse también en Madrid el portavoz de Cs, Miguel Cazorla. La playa para perros es una de las exigencias de Ciudadanos al mismo tiempo, como recordó Vázquez, que uno de los compromisos electorales del Partido Popular.

El año pasado fue anunciada su creación en un tramo del litoral situado en las proximidades de Costacabana, si bien entonces el Ayuntamiento responsabilizó a la Junta de frustrar el proyecto al no autorizarlo, mientras que desde el Gobierno andaluz se aseguraba no haber recibido solicitud municipal alguna al respecto. La concejal Economía no entró ayer en detalle. Simplemente hizo esta referencia de inclusión en los presupuestos, y dentro del Plan de Playas, junto a otras actuaciones contempladas como la recuperación del torreón de San Miguel de Cabo de Gata o la mejora del entorno de San Cristóbal, dos "coincidencias" más con Ciudadanos y que forman parte de los debes heredados del ejercicio anterior y de las 63 nuevas medidas incorporadas por la formación naranja a las cuentas confeccionadas por el PP. No hubo más abundamiento que este por parte de la concejal al considerar que ha de ser Ciudadanos quien exponga esas 63 medidas, que ayer no fueron desglosadas en la comparecencia pública ofrecida también por Burgos.

Se las reserva el Grupo Municipal de Cs para la sesión plenaria, entendiendo ayer que lo esencial de la jornada no era otra cosa que la firma del acuerdo y la disposición, como quiso ensalzar el edil, de la formación naranja de "ofrecer estabilidad a la capital" dando su voto a favor a los presupuestos.

Sí hicieron referencia ambos representantes a el primer punto del acuerdo, el cumplimiento de los compromisos adquiridos en 2017 que aún no hayan sido ejecutados (entre ellos, por ejemplo, el Museo de la Vega), y la inclusión de las mociones aprobadas por el Partido Popular que, de igual manera, todavía no se hayan llevado a la práctica.

Vázquez, ha expresado su "satisfacción" ante la firma del acuerdo "en apoyo a unas cuentas que son buenas para Almería y que van a permitir seguir avanzando en el proyecto de ciudad que el Partido Popular viene defendiendo y recogido en su programa electoral", felicitándose ante el hecho de Ciudadanos "se sume al proyecto de ciudad" liderado por el equipo de Gobierno y el alcalde".