La Guardia Civil se abre a Almería en su día grande

Como cada año, la Guardia Civil celebró este jueves el día de su patrona, la Virgen del Pilar. Sin embargo, en esta ocasión el Instituto Armado ha apostado por acercar a todos los almerienses esta celebración y desarrollarla en la plaza de la Catedral, un espacio en el que miles de personas acompañaron ayer a la Benemérita sin importar el calor o el sol, entregando el apoyo de la ciudadanía a una de las instituciones más queridas y valoradas del país.

Pero la actividad comenzaba un par de horas antes y a pocos metros de este punto, ya que sobre las diez de la mañana se abría al público en la plaza Bendicho una exposición de medios de la Guardia Civil consistente en diversos stands de las especialidades del Servicio Marítimo Provincial y GEAS (Grupo de Actividades Subacuáticas), Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), Unidad Orgánica de Policía Judicial, así como exhibiciones del servicio cinológico y del GEDEX (Grupo de especialistas en desactivación de artefactos explosivos y de naturaleza NRBQ). Una hora más tarde el obispo de Almería, Adolfo González Montes, oficiaba en la propia Catedral una misa en honor de la Virgen del Pilar. Mientras la ceremonia religiosa tenía lugar, comenzaban a llegar vecinos y más vecinos, muchos de ellos acompañados de banderas de España, que tomaban posiciones para que poder presenciar el acto castrense presidido por el subdelegado Andrés García Lorca.

Las infracciones penales han decrecido un 8% este año y también bajan los robos en el campoEl coronel destaca la voluntariedad de los agentes que han ido a tierras catalanas

Pues bien, a las doce y media del mediodía el coronel jefe de la Comandancia de Almería, Arturo Prieto Bozec iniciaba este acto en un lugar "excepcional y emblemático" con una alocución en la que recordó los orígenes del cuerpo y el por qué del patronazgo de la Virgen del Pilar. También explicó que la razón de abandonar la Comandancia en esta ocasión no era sino la de la "firme convicción de servicio a los ciudadanos de la Guardia Civil, que es nuestra obligación y devoción". "Queremos verlos, sentirlos, hacerlos partícipes de nuestra festividad porque si no fuera por ustedes no estaríamos aquí, si no tuviéramos su cariño y su apoyo, si no resultásemos un instrumento útil para España y los españoles, no tendríamos más de 170 años de historia", dijo el coronel dirigiéndose a los almerienses. Prieto Bozec también tuvo numerosas palabras de gratitud, entre ellas para "todas aquellas instituciones y personas que han mostrado su solidaridad y apoyo ante la difícil situación que personal de este cuerpo ha vivido y vive en Cataluña". Entre numerosos aplausos, el coronel indicó que "algunos de los efectivos que han estado prestando servicio en aquella zona se encuentran ahora mismo formados en la compañía de honores que tienen frente a ustedes". Aseguró que se trata de un "personal que ha demostrado un gran amor al servicio, una profesionalidad y una voluntariedad para acudir a una misión incierta y complicada, ciertamente encomiable".

Durante el acto, también se entregó la Cruz de la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil con distintivo plata a dos tenientes; con distintivo blanco personal a un comandante del Ejército de Tierra, un Gestor Procesal y Administrativo, a un capitán, un teniente, dos sargentos, cuatro cabos 1º y doce guardias civiles. Asimismo se impuso la Cruz de la Orden del Mérito Militar a un comandante y tres guardias civiles; las condecoraciones de la Orden de San Hermenegildo a un teniente, un sargento y tres guardias civiles; y la Cruz a la Costancia en el Servicio a un cabo 1º y seis guardias civiles. Posteriormente, se rindió homenaje a los caídos en acto de servicio. El coronel trasladó su más "sincera enhorabuena" a los condecorados y felicitó a la plantilla de la Comandancia por sus resultados. Sobre los fallecidos homenajeados, recordó parafraseando la situación vivida por los miembros del cuerpo en Cataluña que la Guardia Civil no es "ajena a situaciones de tensión, situaciones límite, al desprecio, al odio", con una especial referencia a la vencida "bestia" que fue ETA. Afirmó que el Instituto Armado "ha regado con sangre de sus miembros todas las provincias de España" y otros países porque "decenas, centenares, miles de guardias civiles han muerto en acto de servicio desde su fundación en cumplimiento de su sagrado deber de defender al ciudadano y así seguirá siendo porque forma parte de nuestro ser y pensamiento".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno destacó que este año las infracciones penales han bajado uun 8% respecto al anterior, que los robos en el campo siguen decreciendo y alabó las operaciones de la Policía Judicial contra redes de delincuencia organizada "muy peligrosas" relacionadas con el tráfico de drogas, robos con violencia, falsificación documental y adoctrinamiento a favor del Estado Islámico.