BaipÁs"Al cajón. Y se acabó"

"Al cajón... Y se acabó". Es la decisión que ayer trasladaba el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, con respecto a la moción que 24 horas antes el Ayuntamiento de la capital, con los votos a favor de una oposición unida en bloque contra el equipo de gobierno, aprobaba en aras de conseguir que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias acometa el denominado baipásal objeto de mantener operativa la estación intermodal y evitar trasladar a pasajeros y trabajadores a Huércal de Almería, mientras se ejecutan los trabajos para la supresión del paso a nivel de El Puche. Adif licitaba ayer las obras de este primer paso del soterramiento, con una solución que no contempla la opción plenaria y aseguró en nota que plantear ahora una solución distinta a la que está consensuada significaría volver a comenzar el proceso administrativo y la pérdida de entre dos años y dos años y medio de tiempo. Al cajón por dos razones esenciales. La primera, evidente, es que el equipo de gobierno no está de acuerdo con la propuesta del baipás al considerar que supondrá un sobrecoste de dos millones de euros, retardar diez meses el desmantelamiento del paso a nivel y el riesgo para la seguridad de peatones y conductores, al que aludía otra vez Fernández-Pacheco, de hacer llegar el tren mediante la instalación de vías que atraviesen carretera de Sierra Alhamilla hasta llegar a la estación capitalina. Pero a estos primeros argumentos -hay más- ayer se le sumaba la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la licitación de las obras de integración del ferrocarril en El Puche, con una duración de 13 meses y un presupuesto de ejecución neto de 19.074.815 euros y un total de 23.080.526.

La moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista y respaldada por Ciudadanos e Izquierda Unida, consistía en instar al Gobierno "a estudiar -como explicó este lunes Pérez Navas al Plenario- la viabilidad de ejecutar el baipás ferroviario, y que pueda ser ofertado por las empresas en el proceso de licitación pública de las obras de eliminación y soterramiento del paso a nivel".

Durante la inauguración de la zona de juegos infantiles de la plaza de Los Periodistas en la mañana de ayer, el alcalde era claro al respecto del nulo recorrido de dicho acuerdo plenario. "No puedo pedir a Adif un estudio de alternativas cuando ese estudio ya se hizo, se presentó y se aprobó. No tiene sentido. Se votó y de forma unánime, Adif, el Ayuntamiento y también la Junta de Andalucía. Yo no puedo pedir que hagan otro estudio, que ya se ha hecho, se ha votado y que es oficial. Tampoco cuando ya se han licitado las obras", remachó el regidor, quien considera que la oposición "va tarde", pues "esas decisiones ya se tomaron". En opinión del alcalde, "afortunadamente estos intentos de desestabilizar, de ralentizar y de poner palos en las ruedas del desarrollo de esta ciudad, no van a ningún sitio" y advierte de que "cualquier medida que suponga que la supresión del paso a nivel se retrase un día es una mala medida" frente a las "buenas noticias", recogidas en el BOE. "El soterramiento ha ocupado demasiadas páginas de periódico, pero no de boletines oficiales, que es justamente lo que ha pasado", añade Fernández-Pacheco, quien indica que las mismas estarán adjudicadas a principios de año y las actuaciones comenzarán durante 2018. El alcalde lamenta "mucho que haya responsables públicos que no se alegren de las noticias buenas para Almería y que intenten meter palos en las ruedas del desarrollo de esta ciudad. Pero afortunadamente, el soterramiento, la supresión del paso a nivel de El Puche, ya no la para nadie, por mucho que se intenten inventar polémicas absurdas. No lo para nadie", sentenció. Pese a censurar la iniciativa de la oposición, el primer edil tendió ayer la mano a una nuevo pacto político por la consecución de más tramos del soterramiento, manifestando que "este equipo de gobierno y este alcalde no se van a conformar con esta actuación. Quiero seguir soterrando, y creo que si vamos todos juntos, si somos todos leales, tendré más fuerza a la ahora de exigir. Es lo que le pido a la oposición, que dejen de poner palos a las ruedas".