La Biblioteca, terminada, necesita un millón de euros para muebles

La nueva biblioteca de la capital está concluida, una vez que el Ayuntamiento de Almería ha terminado las obras de rehabilitación y adaptación a los nuevos usos de la antigua Jefatura de la Policía Local, un edificio protegido del arquitecto almeriense Guillermo Langle, que ahora tiene que ser equipado. El Consistorio gastará un millón de euros en amueblar las instalaciones, que cuentan con distintas salas específicas distribuidas en dos plantas y unos 2.000 metros cuadrados. Mientras se procede a licitar este suministro, el debate sobre el nombre de la biblioteca sigue sin resolverse a expensas de que la encuesta ciudadana, a través de la aplicación Almería Participa, se ponga oficialmente en marcha.

Según detalló ayer el concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, la recepción de las obras se llevará a cabo por parte del Ayuntamiento en cuestión de días. Después de un modificado y la ampliación de plazo por tres meses, las obras están totalmente finalizadas, centrando sus tareas la empresa adjudicataria en la limpieza interior del inmueble, que será objeto de la visita municipal de manera inminente. Además, el Ayuntamiento ha realizado una contratación paralela para eliminar el cableado exterior de la zona mediante su soterrado.

"No creo que todos los almerienses estén sin dormir por el nombre que vaya a tener"

Aunque la fase constructiva esté acabada, quedan meses por delante para que se proceda a la apertura al público. "La Universidad de Almería está trabajando en el proyecto de explotación", indicó el edil, quien quiso ensalzar que la biblioteca "va a ser un referente de la ciudad, moderna y adaptada a los requerimientos de los usuarios actuales", y dotada de nuevas tecnologías.

Otra cuestión pendiente es el nombre que llevará la biblioteca, después de una intentona en periodo de pruebas y un arranque de la App Almería Participa fallido. A día de ayer, aún permanecía suspendida y sin fecha concreta para su lanzamiento. "Pido tranquilidad, habrá un día en el que digamos públicamente 'ya está en marcha'; no va a ser una consulta de tapadillo", atajó Castellón, quien dedicó parte de su encuentro con la prensa a restar importancia al intento frustrado y a reprobar las críticas que por ello ha recibido el equipo de gobierno, y en concreto el alcalde, desde la bancada de la oposición. "No entiendo las polémicas de esta ciudad. Ahora resulta que todos los almerienses han dejado de dormir por el nombre de la biblioteca. Se llamará como los almerienses quieran", atajó el representante municipal quien, en referencia a la posible anulación de los votos efectuados la pasada semana, aseguró que "no es ningún intento de que la biblioteca se llame de una manera" por parte del equipo de gobierno. El concejal de Desarrollo Urbano lamentó, por último, que "se estén creando enfrentamientos estériles" entre sectores defensores de los ilustres nombres propuestos.