"Buscamos ciudades donde se coma de maravilla y el producto sea de calidad"

- La iniciativa se puso en marcha en 2012 y la primera en ostentarlo fue Logroño, pero ¿de quién surge la idea? ¿Cuál es el origen?

- La idea embrionaria partió de , la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET). Y nació, como todas las buenas ideas, alrededor de una mesa, durante una excelente comida. Surgió como una iniciativa que permitiera ayudar a superar la crisis económica por la que atravesaba el país. Le dimos cuerpo a la idea y buscamos un "partner" adecuado, invitando a participar a la Federación Española de Hostelería (FEHR). Tanto José María Rubio, entonces líder de los hosteleros españoles, como Emilio Gallego, secretario general de FEHR, recibieron con entusiasmo la iniciativa y nos empujamos juntos en la misma dirección, cada cual desde nuestra respectiva posición. Hoy, a 7 años de poner en marcha el proyecto, Capital Española de la Gastronomía es una realidad que interesa a las ciudades españolas por que se ha convertido en la más eficaz plataforma de promoción del turismo gastronómico

-¿Cuál es el objetivo del título?

-Desde el primer momento tuvimos claro que este galardón debía servir para reconocer a las ciudades que se esfuerzan en la promoción del turismo gastronómico, en la defensa de la cocina tradicional y de la riqueza de los productos agroalimentarios de calidad. No premiamos a la ciudad con más estrellas sino a la ciudad que dedica más esfuerzos a hacer de la gastronomía una atracción turística.

- ¿Están cumpliendo los fines con los que nace la capitalidad?

- En las siete ediciones transcurridas hasta hoy se han cumplido. Los objetivos del galardón son claros: 1. Conseguir la máxima difusión a través de los medios de comunicación de la oferta gastronómica de la ciudad elegida y contribuir así a poner a la Capital en el mapa gastronómico español. 2o. Es un derivado del anterior: las referencias en prensa y TV sirven para incrementar las visitas turísticas a la ciudad y la consiguiente demanda en bares y restaurantes. En todas las ciudades que han ostentado el título, el turismo ha crecido más del 10%. Se genera un circulo virtuoso: A más notoriedad, más turistas.

- Un 10% de turistas que llegaron a España señalan la gastronomía como principal atractivo. ¿Cree que la cocina está cobrando cada vez más protagonismo a la hora de elegir un destino o escapada?

-No hay duda. Uno va a Madrid y visita un día el Museo del Prado, pero come y cena cada día, variado, según sus posibilidades económicas. Los datos de Turespaña cantan: de los 80 millones de turistas extranjeros que nos visitan, casi 20 reconocen que eligen España como su destino de vacaciones porque "se come muy bien, muy variado y económico". Con este galardón, nosotros queremos contribuir a poner en valor las fortalezas de la oferta gastronómica española, estimular al sector hostelero para que el servicio mejore y a poner en valor la calidad de nuestros productos de despensa, base de la cocina española. En una palabra, relanzar los gastro-atractivos de la ciudad en un atractivo maridaje: creaciones de los chefs innovadores, cocina tradicional, despensa, mercados populares, rutas gastronómicas…

-El impacto económico en las ciudades designadas es más que considerable. León ha tenido un retorno mediático valorado en 7 millones en cien días y Huelva cifró en un 7% más de facturación...

-Dotarse de un presupuesto de 7 millones de euros para invertirlo en publicidad, en difusión, está al alcance de pocas ciudades. Y la Capitalidad ya le ha aportado a León en 100 días esos beneficios. Y estoy convencido que al fina se doblará este retorno publicitario. Para nosotros es el mejor balance: la notoriedad que obtiene la ciudad en los medios de comunicación, mejorando su reputación y consolidando la fortaleza de la marca. Publicidad directa y sin filtros… y barata.

-Almería ha entrado de lleno en la carrera para ser capital española de la gastronomía. ¿Cómo ve el proyecto y el respaldo que está teniendo de todos los sectores?

-Seguimos y analizamos muy de cerca tanto la trayectoria de Almería como de otras ciudades. Detectamos que todas demuestran una firme voluntad, mucho entusiasmo con el proyecto y un notable liderazgo a cargo de los alcaldes, desarrollando una estrategia de tejer complicidades con el sector y los ciudadanos. Pero nos gusta recordar que se trata de una carrera de media distancia y hay que llegar al 17 de octubre en las mejores condiciones y administrar bien las fuerzas para poder disputar el sprint final.

-¿Cómo se articula la elección?

-El 1º de julio remitimos las invitaciones a participar, dirigidas a los Alcaldes de las ciudades que son capitales de provincia y de otras ciudades relevantes en el ámbito gastronómico. El 30 de setiembre finaliza el plazo de presentación de candidaturas. Pedimos un Dossier de Candidatura donde se expongan los motivos y las fortalezas de su oferta, un calendario por meses de las actividades propuestas, datos sobre el sector hostelero, industria agroalimentaria y productos de calidad, papel de los cocineros, rutas gastronómicas existentes, mercados populares, estrategia de comunicación, etc.

- ¿Cursarán visita a Almería?

-El Jurado valora y emite su veredicto basándose en el Dossier de Candidatura presentado, por lo que pedimos que la exposición sea completa y bien elaborada. Sería muy útil organizar una visita del Jurado a todas las ciudades candidatas, pero resulta imposible al tratarse de profesionales con una agenda muy apretada. El Jurado delibera durante 3 horas y decide porque se trata de especialistas del turismo, la gastronomía, con mucha experiencia. Hay un Comité Técnico que visita previamente las ciudades y realiza un informe muy profesional, detallando las fortalezas de cada ciudad y analizando el proyecto desde criterios diferentes. De hecho, ya hemos visitado Almería y otras ciudades.

-¿Qué otros aspectos se tienen en cuenta más allá de la oferta?

-Influyen otras variables también muy importantes: el papel de las instituciones y su compromiso de apoyo económico; la implicación del sector empresarial; las muestras de apoyo de personalidades de la cocina, la cultura, el deporte, etc… Es muy importante que el proyecto sea aceptado y valorado por los ciudadanos. Y otros valores como el patrimonio monumental de la ciudad, el clima, la oferta turística complementaria, la naturaleza, etc. Pedimos que se involucren totalmente en conseguir que la ciudad se comprometa a mejorar su oferta, su hospitalidad y el respeto a sus tradiciones gastronómicas. No buscamos ciudades con más o menos estrellas. Buscamos ciudades donde se coma de maravilla, donde el sector recibe al cliente con una sonrisa y donde el producto alimentario sea de calidad. Ciudades a las que valga la pena regresar para volver a disfrutar de su cocina. .

-¿Hay más candidaturas en liza?

- Hasta que no se cursen las invitaciones, el período electoral no ha arrancado. Estamos en el año de León y respetamos el protagonismo de la capital vigente. No podemos hablar de candidaturas porque aún no se ha abierto el plazo. Hemos comprobado que las ciudades evalúan muy bien sus posibilidades reales según las posibles adversarias y estratégicamente deciden si les conviene presentarse o esperar a la siguiente convocatoria. Venimos observando que la "geopolítica" pesa mucho y tiene su importancia.

- Una vez finalizada la capitalidad quieren mantener la promoción con una Red de Gastrociudades. ¿Está en en marcha el proyecto?

- Tras la celebración del año, ha un cierto bajón y observamos que la presencia en medios de la ciudad que ha sido Capital no es tan activa. Y la ciudad sigue conservando su atractivo gastronómico e, incluso, ha mejorado su oferta. O sea que hay más razones para seguir visitando esa ciudad. Por estas razones estamos desarrollando el concepto de Red de GastroCiudades, un proyecto con objetivos claros: elaborar estrategias conjuntas de comunicación basadas en la cocina y en el turismo gastronómico y experiencial, generar sinergias y aprovechamiento de experiencias entre las ciudades; organizar e intercambiar actividades gastronómicas; compartir y desarrollar promociones conjuntas como presencia en ferias turísticas, organizar visitas de prensa, etc. Las emociones que nos aporta la buena mesa no deben desfallecer.