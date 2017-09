CCOO y UGT solicitan que se ponga en marcha unas pensiones dignas para todos

Ambos grupos aseguran que la decisión política tomada en el 2013 por el Gobierno del PP, rompió el marco de acuerdos adoptado desde 1995, tras el Pacto de Toledo. Comentan que es una decisión política que ignora la cohesión social y el bienestar de las personas, poniendo en serio riesgo la existencia de pensiones con un nivel suficiente. No se puede decir ahora a unos trabajadores y trabajadoras que han estado cotizando y generando superávit en las cuentas de la Seguridad Social que no hay dinero para todos. No se puede decir a una generación de trabajadores y trabajadoras que aporten pero que no recibirán pensiones comparables a las que contribuyen a financiar, viendo como su pensión, construida con su contribución a lo largo de los años, pierde esa relación al no revalorizarse adecuadamente.

El mercado de trabajo puede y debe aportar más recursos procedentes de cotizaciones, mejorando el empleo, los salarios, la aportación de los salarios más altos y la cotización por sus ingresos reales de los colectivos en los que aún no se produce (mejorando también sus prestaciones).

Los Presupuestos del Estado deben incrementar también sus aportaciones ya en los próximos años y durante el periodo de tiempo necesario. Es una decisión política, que afecta al mercado de trabajo y a la política fiscal, al igual que lo ha sido financiar en el pasado otras necesidades básicas con cotizaciones o destinar el superávit que tenía la Seguridad Social a subvencionar a empresas mediante rebajas indiscriminadas en cotizaciones y tarifas planas.