El CSIC sí disfruta de la exención fiscalizadora que le niegan a la PSA

"La Plataforma Solar de Almería (PSA) es una división del Departamento de Energía del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), Organismo Público de Investigación (OPI) que depende de la Administración General del Estado (AGE). La normativa que afecta a la PSA es, por tanto, la misma que afecta a otras divisiones y departamentos del CIEMAT. En este sentido, no existe, lógicamente, ninguna normativa que pueda exceptuar exclusivamente a la PSA, sino que cualquier modificación normativa afectará a todo el organismo". Esa fue la respuesta emitida desde el Gobierno a una pregunta formulada por el PSOE sobre la actual normativa que fiscaliza previamente a la Plataforma Solar de Almería (PSA) y la está llevando a su agonía.

El problema es que en esa respuesta, como en todas las restantes, se generaliza y expone que la PSA, dependiente del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), un Organismo Públicos de Investigación (OPIS), está sujeta a las mismas normas que el resto de los OPIS. Pero no es así, porque aunque el CSIC también ha visto como entramado burocrático se veía ciertamente modificado en las últimas fechas, ellos no tienen que luchar contra la fiscalización previa que tiene atados de pies y manos a otros OPIS como el CIEMAT.

También es cierto que encontrar un objeto de calificación de lo que actualmente es el CSIC requiere de un análisis histórico. En 2007, por Real Decreto, El CSIC fue considerado Agencia Estatal. En 2015, el gobierno revirtió esta situación y devolvió al CSIC su carácter anterior como Organismo Autónomo. El cambio fue aprobado en el Proyecto de Ley que fue aprobado por el Senado y derivado al Congreso.

Según la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Investigación, y así lo refleja en su página web, el CSIC se encuentra en el mismo apartado que Organismos Públicos de Investigación puesto que cumple las funciones que la Ley de la Ciencia establece para estos organismos. Tales como gestionar y ejecutar los Programas Nacionales y Sectoriales que les sean asignados en el Plan Nacional, contribuir a la definición de los objetivos del Plan Nacional y colaborar en las tareas de evaluación y seguimiento de los mismos o asesorar en materia de investigación científica e innovación tecnológica a los Organismos dependientes de la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas que lo soliciten.

La plataforma suma una decena de proyectos paralizados hasta disponer de recursos y de personal, pues a estas alturas, tan solo se han convocado cuatro plazas de las 17 necesarias, y de eso hace ya más de tres meses. Por el camino se han dejado de renovar a 14 empleados y en breve se perderán otros tantos. Y no es porque la Plataforma no disponga de fondos, que los tiene, simplemente no los puede utilizar.

La Plataforma Solar de Almería hizo pública su indefensión ante la fórmula en la que se fiscalizan sus recursos el pasado mes de noviembre, apuntando que si las reglas no cambia, el centro dejará de ser un referente a nivel mundial y, lo que es peor, en unos años podría incluso desaparecer.