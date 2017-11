Calar Alto enriquecerá sus máquinas gracias a Europa

El Centro Astronómico de Calar Alto (CAHA) está a punto de tocar la luz. Solo falta que en 2019 la Junta de Andalucía cumpla su promesa y asuma la mitad de financiación. Mientras tanto, el observatorio más importante de Europa ha sabido recuperarse de una caída dolorosa provocada por los recortes del Gobierno. Ha sabido crear su propio turismo astronómico, que le está reportando unos beneficios que si por sí solos no bastarían para mantener al centro, están ayudando a su supervivencia.

Ahora acaba de recibir una ayuda de 1.129.098 euros que permitirá afianzar su competitividad. Procedente de los fondos europeos Feder, ya se ha constituido la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad para la ejecución del proyecto MIOCA-Mejora del Instrumental del Observatorio.

Las actuaciones, que se ejecutarán con la ayuda de cofinanciación FEDER, están dirigidas a la mejora de los instrumentos Cafe y Carmenes, así como al desarrollo de la Isla Energética, que busca "posicionar una vez más al observatorio de Calar Alto como lugar de referencia, en este caso como centro tecnológico concienciado con el medio ambiente, de manera que un porcentaje muy alto de los recursos energéticos que necesitan nuestras instalaciones procedan de fuentes de energías renovables. Esto puede servir de prueba piloto para otros observatorios similares", señala Jesús Aceituno, director del observatorio.

El presupuesto total del proyecto es de 1.129.098 euros, el 80% de los cuales están cofinanciados con fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondientes al Programa Operativo Crecimiento Inteligente 2014-2020, asignados a la Secretaría General de Ciencia e Innovación, y destinados a financiar proyectos y actuaciones relacionados con infraestructuras incluidas en el Mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas (ICTS) vigente. Estas actuaciones servirán para asegurar y afianzar la competitividad de Calar Alto como uno de los observatorios de referencia en el desarrollo de la astronomía española.

El Observatorio Astronómico Calar Alto pierde en 2019 a su principal socio, el Max Plack Institut de Alemania y ese podría ser su fin. Sin embargo, La Junta de Andalucía ha asegurado que se hará cargo de la mitad de su presupuesto. Mientras tanto, la dirección ha tenido que echarle imaginación. El turismo astrológico está reportando importantes beneficios al centro, aunque por sí solos no serían suficientes para su mantenimiento. En la actualidad, el observatorio depende del Centro Astronómico Hispano Alemán (CAHA), que es compartido y gestionado por el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA) en Granada, perteneciente al CSIC, y por el Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) en Heidelberg (Alemania). Calar Alto no es un centro de investigación cualquiera, desde sus telescopios se buscan planetas habitables a través del proyecto Carmenes; se han recopilado datos de la teoría que señala la expansión acelerada del universo; ha conseguido rebobinar la evolución de una estrella hasta los últimos 400.000 años de pérdida de masa (K4-37); ha creado el archivo de galaxias más ambicioso de la historia a través del proyecto Califa; y ha demostrado brotes de formación estelar en un tipo de galaxias donde, en teoría, ya no deberían de nacer estrellas; o incluso ha revelado el mecanismo de formación de las estrellas masivas.