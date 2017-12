Carmen de Burgos "Colombine" (I)

Tal día como hoy -domingo, 10 de diciembre- de hace centuria y media, es decir, en el año de gracia de 1867, vino al mundo Mª del Carmen Ramona Loreto de Burgos Seguí, quien, a sugerencia de su primer director periodístico en el matritense Diario Universal, Augusto Suárez de Figueroa, adoptó el seudónimo literario de Colombine, grácil personaje danzístico de la Comedia de Arte italiano. Primogénita de José de Burgos Cañizares -propietario minero y vicecónsul de Portugal- y de la nijareña Nicasia Seguí Nieto, heredera del cortijo La Unión, en el Estanco o Estanquillo, paraje que posteriormente se denominó Rodalquilar. En el actual Parque Natural Cabo de Gata-Níjar pasó Carmen los años más gozosos de su existencia, los de la infancia y adolescencia:

"Me crié en un bello valle andaluz a orillas del Mediterráneo, frente a las costas africanas. Allí sería feliz leyendo un libro o galopando a caballo… Nadie me habló de Dios ni de leyes, y yo me hice mis leyes y me pasé de Dios".

Su hija única, María, intentó en vano el éxito en el cine y el teatro. Falleció en Madrid en 1939

CONMEMORACIÓN

En esta mañana decembrina se conmemora por tanto el 150º aniversario de su alumbramiento en la muy tradicional Plaza Vieja, con entrada de servicio por calle Mariana. En el soportal porticado opuesto al despacho de José Martínez Almagro, alcalde-presidente de una capital con apenas 35 mil almas censadas. Se cumple además el 85º de su fallecimiento, acaecido el 9 de octubre de 1932 en el domicilio madrileño de calle Nicasio Gallego. Horas antes, participando en una mesa redonda sobre sexualidad femenina en el Círculo Radical Socialista, la almeriense, aquejada de una crónica dolencia cardiaca, sufrió un infarto agudo de miocardio.

Aún le restaron fuerzas para pronunciar la rotunda frase que resumía -a modo de testamento ideológico- el coherente posicionamiento político sostenido en el tiempo: "Muero contenta porque muero republicana. Le ruego a ustedes que digan conmigo: ¡Viva la República!". Desde entonces sus restos yacen en el Cementerio Civil de Madrid bajo la lápida "Carmen de Burgos y Familia". Lacónico epitafio que identifica a la más relevante escritora y periodista española en la primera mitad del siglo XX y la mayor figura femenina nacida en la provincia de Almería durante toda su historia. Tras la personalidad innegociable de D. Nicolás Salmerón y Alonso (1837-1908), se pueden barajar los nombres de Antonio de Torres (1817-1892), Julián Arcas (1832-1882), Francisco Villaespesa (1877-1936) o José Padilla (1889-1960) en cuanto a la supremacía honorífica masculina. Pero no en mujeres, donde en mi opinión el cetro de la universalidad lo ostenta, reitero, Carmen de Burgos Seguí "Colombine". Mérito más que sobrado para nominarla como titular de la futura Biblioteca Municipal.

ENTORNO FAMILIAR

¡Ay, callejón del Cubo!,

por la espalda y a traición,

mataron a D. José,

la flor del contrabandismo

Carmen fue un verso suelto, el espíritu libre y progresista de una significada familia conservadora. Originarios de la cordobesa Lucena y asentados en Almería a finales del s.XVIII, José de Burgos Coronel, el abuelo asesinado en la primavera de 1850 a la sombra catedralicia del Sol de Villalán, es paradigma de aquellos "ilustres" apellidos burgueses enriquecidos gracias al contrabando con Gibraltar. Del caso, presumiblemente un ajuste de cuentas, se hizo amplio eco la prensa de la Villa y Corte y el Boletín Oficial de la Provincia, ordenándose en este la busca y captura de los dos presuntos responsables. El patriarca fue fielmente descrito por la nieta en Los Inadaptados (1909), primera novela -junto a El último contrabandista y Puñal de Claveles- del llamado Ciclo de Rodalquilar. Al segundo individuo de la saga con mayor rango sociopolítico, Agustín de Burgos -hermano del padre y senador del Reino- le dedicó Carmen Ensayos Literarios (1900), único título editado en Almería y sufragado por el Ayuntamiento. En La Malcasada (1923) denunció sin tapujos la inclinación lujuriosa del tío hacia su persona cuando a principios del pasado siglo nuestra protagonista arribó a Madrid para hacerse cargo de la plaza de profesora de la Escuela Normal de Guadalajara, ganada por oposición tras obtener sucesivamente (1895-1898) el título de Maestra y Maestra Superior en la Universidad de Granada. Ello le permitió ejercer durante seis cursos como directora del colegio de niñas pobres "Santa Teresa", abierto en plaza San Sebastián.

Melilla ya no es Melilla.

Melilla es un matadero

donde van los españoles

a morir como corderos

Mayor de diez hermanos, sabemos que el último, Carlos, cayó "luchando contra las hordas facciosas" en el frente de Illescas; ostentaba el cargo de comandante de Milicias y su hijo Luis el de teniente. Y que Catalina sería determinante en su biografía, probablemente distinta sin ella. Katy, diez años menor, se convirtió en su amiga y confidente, el brazo en que apoyarse en los momentos difíciles. La acompañó a Madrid al no atender el Ayuntamiento la solicitud para que se hiciese cargo -sucediéndola- de la escuela de niñas; cuidó de su hija María de los Dolores -nacida en 1895 y única que sobrevivió a tres partos fallidos- y viajó con ella por Europa y a Melilla, donde informó de la actividad de Cruz Roja en la guerra contra las kábilas rifeñas. Habrá que seguir investigando y verificar, por ejemplo, dos contrapuestas teorías de su futuro tras la guerra incivil: huída a Francia y regresada a España (desconozco, en este caso si le aplicaron la ley de Represión del Comunismo y la Masonería dado que ambas fundaron en Madrid la Logia Amor) u otra más improbable: que ingresó en un convento. Comprobaremos asismimo si está enterrada en la fosa familiar del Cementerio Civil.

El otro hermano destacado en la vida local, Francisco, fue un líder republicano (PRRS) que ocupó distintos puestos de responsabilidad social: vicecónsul de Portugal (sucesor del padre), diputado Provincial, vocal y presidente de la Agrupación de la Prensa (1932-1939), dirigente del Puerto y secretario de Asistencia Social, prestigiosa institución benéfica responsable de la implantación en Almería de la rifa Los Iguales (antecedente del cupón de la ONCE) y de la construcción en la hoy calle Santos Zárate del edificio proyectado durante la II República por el arquitecto Guillermo Langle y que en un futuro inmediato ocupará la Biblioteca Municipal. María, su ojito derecho, le proporcionó tantas alegrías como disgustos. Hija única y con todos los caprichos a su alcance, fracasó en su matrimonio con Guillermo Mancha; quiso ser actriz y defraudó en el teatro, enrolada en las compañías de José Tallaví, Díaz-Perdiguero, Caralt o Pérez de Vargas. Y en el cine, donde en 1917-1918 rodó tres películas "mudas": Codicia, El protegido de Satán y Mefisto; y otra más (1921) en Chile: Los payasos se van. Distintas fuentes afirman que murió en Madrid el 9 de octubre de 1939.