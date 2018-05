Carmen Ortiz: "No se le pone ningún tope a la empresa adjudicataria"

La integración del puerto en la ciudad de Almería se ejecutará mediante inversiones públicas y privadas. El presupuesto dependerá de esta conjunción. Aun así, según explicó Mari Carmen Ortiz, presidenta de la Autoridad Portuaria, no se va a establecer ningún límite: "No se le pone tope a la empresa adjudicataria sobre cuál tiene que ser el diseño. Tiene reconocida experiencia para hacer cualquier tipo de propuestas. Es una inversión público-privada que se resolverá con propuestas concretas".

En su currículo, ambas empresas incluyen proyectos, dentro del ámbito de la planificación e integración puerto-ciudad, como el del Puerto del Molinar, en Palma, los planes estratégicos de los puertos de Ceuta y Santander, con características similares a Almería, o el Plan Director de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, en el caso de la consultora MC Valnera. Junquera Arquitectos, tres veces premio nacional de arquitectura, fueron los autores del Palmeral de las Sorpresas, es decir, la integración del Puerto-Ciudad en la ciudad de Málaga, recientemente también los redactores del Plan de Integración del ferrocarril de Gijón, ciudad que comparte características similares a la de Almería, o el proyecto del Puerto de Arrecife.

Para Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, "el proyecto Puerto-Ciudad es un proyecto que no tiene marcha atrás. No se va a parar y no lo va a parar nadie". El primer edil almeriense sostiene que estamos en el punto "histórico" más importante en lo que a este proyecto se refiere, significando que el encargo de la redacción del 'Master Plan' a un equipo "solvente y de garantías" ayudará en la resolución del proyecto "más importante y ambicioso" que tiene por delante la ciudad en los próximos años, como es la integración del puerto con la ciudad, y con ello alcanzar los objetivos que plantea este proyecto en términos de ciudad: mejorar nuestra oferta turística, construir una ciudad moderna y atractiva, crear más oportunidades para más gente y mejorar con ello, en la medida de nuestras posibilidades, la calidad de vida de los almerienses", enumera.

El presidente de la Fundación Bahía Almeriport, Diego Martínez Cano, muestra también su satisfacción por la adjudicación de la redacción de este proyecto, dando respuesta a la "confianza que tanto el Ayuntamiento de Almería como la Autoridad Portuaria han depositado, como representantes de la Sociedad Civil para impulsar este proyecto.

"Ahora toca reunir la Comisión de Seguimiento del protocolo de actuación Puerto-Ciudad, como órgano que tiene que guiar el desarrollo del proyecto", ha explicado Martínez Cano, destacando el "grado de consenso" que acompaña los primeros pasos de este proyecto como una de las principales "premisas" que ha significado el equipo redactor para el trabajo que tiene por delante.