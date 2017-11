Carta de la Mesa del Ferrocarril a Fomento por las continuas averías del Talgo a Madrid

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril en Almería, José Carlos Tejada, ha dirigido una carta al secretario general de Infraestructuras, Manuel Niño, en la que, en nombre de la plataforma, señala su "preocupación" por las "continuas averías" del Talgo VI que cubre la línea entre Almería y Madrid y en el que solicitan que pidan a Renfe una "solución" al respecto dado que los traslados de pasajeros en autobús y los aumentos de los tiempos de viaje son "constantes". En su carta, la entidad formada por 185 organizaciones sociales de la provincia apunta los "muchos retrasos e incidencias" que se generan a causa de las "averías" del tren que, según los datos que manejan, han tenido lugar los días 13 de febrero, 22 de junio, 4 de agosto, 8 de septiembre y 18 de octubre, entre otros días que no han contabilizado, según han advertido. "A esto tenemos que sumar continuos retrasos de tiempos entre 15 y 40 minutos que con demasiada frecuencia se producen", han indicado desde la mesa, donde no han apreciado "que se haga ningún esfuerzo ni por invertir en sanear la plataforma, lo que conllevaría la eliminación del gran número de precauciones de velocidad, ni por realizar un estudio en profundidad por parte de Adif, que nos llevaría con total seguridad a rebajar los tiempos de viaje con Madrid, hoy por hoy totalmente inaceptables". La plataforma se muestra ontrariada por que la locomotora 334 "que cubre dicho servicio y que tiene únicamente siete años de antigüedad, tenga tantas y continuadas averías", lo que a su parecer "pueden venir motivadas por una falta de mantenimiento y porque quizás no se las saquen de vez en cuando del circuito, lo que permitiría una revisión más a fondo de su puesta a punto". Han reclamado a Niño que "se ponga en contacto con la operadora de Renfe" para solventarlo.