Carta de amor al ministro de Fomento, que volverá a Almería a finales de mes

La Mesa del Ferrocarril vuelve a recurrir al género epistolar para reclamarle atención al ministro de Fomento. Después de un par de visitas en los que no ha tenido en cuenta a esta plataforma que ya está representada por más de 185 organizaciones y agentes económicos y sociales de toda la provincia, la Mesa en Defensa del Ferrocarril considera que debe atender sus propuestas, siendo el primer paso un encuentro en el que escucharlas. El coordinador de la entidad, José Carlos Tejada, hizo ayer entrega de la misiva en una Subdelegación del Gobierno que recepcionó el escrito, pero ni siquiera le autorizó la fotografía de rigor ante la fachada de las dependencias gubernamentales. El portavoz de la plataforma tiene muy claro que ya es hora de que el titular de Fomento se siente a escuchar sus reivindicaciones y no entiende cómo no ha tenido en cuenta su solicitud de reunión durante el último año pese a las intermediaciones a través de los diferentes partidos y cargos de las administraciones locales. Las medidas que reclamarán a Íñigo de la Serna, con independencia de que los reciba en su próxima visita de finales de noviembre, pasan por acortar los plazos de la llegada de la Alta Velocidad con más inversión en los próximos años y realizar un saneamiento del tren convencional para paliar las pésimas comunicaciones en las líneas con Madrid y Sevilla mientras se construye el AVE con Murcia y se reforma la conexión con Granada.

El coordinador de la Mesa del Ferrocarril recordó ayer que ya son cerca de 4.000 las firmas que han recogido en la plataforma web change.org con motivo de la campaña #AlmeríaEnVíaMuerta. Tejada también recordó que hay cierta disparidad de la patronal y empresarios a la hora de plantear las prioridades del Corredor Mediterráneo y mientras exigen la doble plataforma en Valencia en la línea de Almería a Murcia se conforman con la vía única.