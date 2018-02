Castellón: "El PSOE miente, jamás se le ha ocultado información a la oposición"

El primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Castellón (PP), ha acusado al Grupo Municipal Socialista de falsear la realidad en su denuncia sobre la nula diligencia de los concejales del equipo de gobierno a la hora de dar respuesta a las peticiones de información requeridas. "Lo primero que hace el PSOE es, literalmente, mentir", reaccionó ayer el representante de los populares, quien añadió, tajante, que "jamás se le ha ocultado información a la oposición".

Castellón puso en duda que, a lo largo de 2007, apenas fueran contestadas en tiempo y forma -el plazo legal es de cinco días-, nueve de las 174 informaciones solicitadas desde el PSOE. "Se les facilita o se les permite el acceso a los expedientes, otra cosa es que pidan cosas que son incontestables como, por ejemplo, que prefieran las ventanas en negro en lugar de color blanco, o que pidan que se hagan informes técnicos ex profeso" que no constan en expediente alguno. "No va a haber orden a los concejales del PP para que faciliten la información porque ya lo hacen", sentenció.