Castellón defiende la gestión municipal

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy diferentes puntos de reconocimiento extrajudicial de crédito, correspondientes a gastos de diferentes delegaciones de área, por importe superior a los 200.000 euros, en lo que ha sido la celebración de un pleno, último del año, “cierre de ejercicio” y no exento de debate.

Para el primer teniente alcalde, Miguel Ángel Castellón, lo que hoy ha sucedido en el salón de plenos “deja entrever el ambiente político que rodea a cada una de las fuerzas con representación municipal, unos por lo que tienen detrás y otros intentando tensar la cuerda”, en referencia al papel representado por Grupo Municipal Socialista y Ciudadanos, de manera particular.

Castellón ha justificado los reconocimientos extrajudiciales de crédito hoy elevados a Pleno en el “compromiso” de pagar los servicios de una prestación realizada por parte de diferentes proveedores. “Un procedimiento recogido en la ley, por tanto legal, que se utiliza excepcionalmente o cuando el procedimiento administrativo para un determinado gasto no se hace de manera ordinaria, cuando no existe crédito en una partida, cuando no existe un documento contable o cuando en la contratación no se ha seguido el procedimiento establecido”.

Al respecto, ha destacado que “solo nueve expedientes de los 2.902 tramitados por el área de Economía se han resuelto a través de esta fórmula, lo que representa un 0,3 por ciento del presupuesto municipal”.

El edil popular ha felicitado “que se paguen servicios realizados”, censurando que en esta decisión haya quien vea “una decisión política por abonar servicios de telefonía móvil, el alojamiento por razones excepcionales de personas que se han visto desalojadas de sus casas, como sucedió en Cuevas de Las Palomas, o el exceso de desperfectos sobre mobiliario urbano, no cubiertos por las aseguradoras en caso de accidentes”.

Sobre gastos de la misma naturaleza ha lamentado la “incoherencia” de Ciudadanos a la hora de votar, “en unos casos absteniéndose y en otros votando en contra”, al tiempo que al partido socialista le ha recordado, en la persona de su portavoz, Juan Carlos Pérez Navas, “que el caos, el desastre y la descoordinación que atribuye en la gestión municipal es solo un relato de la vida misma que acompaña al grupo municipal socialista”.

Realidad paralela

En términos similares ha defendido el concejal de Seguridad y Movilidad Urbana, Manuel Guzmán, la tramitación de los expedientes de reconocimiento extrajudicial que se han llevado hoy al pleno, criticando la “incongruencia” manifestada por los grupos de la oposición durante el debate.

Para Guzmán “no está el partido socialista en la mejor posición para dar lecciones de moralidad sobre cómo se tramitan unas facturas. Creo que de su gestión respecto de cómo se pagan las facturas están dando cuenta estos días los periódicos”, recordó.

En el caso de Ciudadanos, el concejal de seguridad ha acusado a su portavoz, Miguel Cazorla, de “crearse una realidad paralela, además falsa”. Ha defendido, como parte de la gestión municipal, “atender las necesidades de los almerienses cuando éstas se plantean. En el caso concreto, cada vez que se caiga un semáforo por un accidente, este Ayuntamiento responderá y se repondrá. Eso es lo que aquí traemos y se está criticando”, lamentó, al tiempo que ha dudado de que la “nueva forma” de hacer política sea lo que representa el portavoz de Ciudadanos. “Nosotros no le decimos al funcionario lo que tiene o no tiene que hacer. Hay otros que creen que los informes municipales están para ser cambiados cuando no es del gusto del político”, subrayó.

Hipocresía política

Por su parte la concejala del área de Economía, María Vázquez, ha advertido de las “consecuencias” de confundir a la opinión pública con mensajes que “criminalizan” la gestión municipal. Ha insistido en que los reconocimientos extrajudiciales de crédito son procedimientos “reglados y legales” que benefician en este caso “el pago de facturas a los proveedores cuando éstos han concluido los servicios reclamados por la administración. Lo que sería irresponsable es que no se pagaran esos servicios realizados”, reconoció.

En este sentido ha tachado de “hipócrita” el posicionamiento de Ciudadanos cuestionando un procedimiento “a todas luces legal”, recordando que los informes emitidos por intervención respecto al pago de las facturas tramitadas “no repara y sí recomienda”, subrayando que “la aspiración de este Equipo de Gobierno será siempre la de mejorar la gestión en beneficio de los almerienses y, por supuesto, pagar a sus proveedores”.