Catalogan centros sanitarios y hospitales según su riesgo de agresiones a facultativos

En lo que va de año, sólo en la capital almeriense la Policía Nacional ya ha intervenido en dos agresiones a personal sanitario, un física y otra verbal, según datos facilitados por la Comisaría Provincial. En el primer trimestre del año las cifras no son buenas pues según el PP van en aumento hasta un 40%. El año pasado se registraron un total de 83 agresiones en toda la provincia, de las cuales 30 fueron agresiones físicas violentas. Son datos escalofriantes, más aún si tenemos en cuenta de que no todas se denuncian o no llegan a conocimiento de las autoridades policiales.

Precisamente hoy el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario y el Cuerpo Nacional de Policía ha querido poner de manifiesto que en este terreno se avanza con paso firme, entre otras cosas en el aumento de sistemas de prevención y otras medidas como la catalogación de los centros según su nivel de riesgo. Es lo más parecido a un censo en el que cada hospital, consultorio o centro de salud de la provincia de Almería aparece catalogado según su nivel de riesgo (según dispongan de medidas de seguridad o no, y entre ellas se distinguen por el número de sistemas que posean). Esta información se actualiza cada seis meses y permite conocer las medidas preventivas que posee cada instalación para poder adoptar las medidas específicas oportunas. Según la Comisaría Provincial, entre la capital y El Ejido hay 36 centros sanitarios y "ninguno conflictivo" desde el punto de vista de nivel de riesgo o de incidencia delictiva, pero sí en alguno hay que hacer más hincapié, como por ejemplo en aquellos centros que tienen servicio de urgencias como es el Hospital Torrecárdenas, el Hospital Bola Azul y el Centro de Alta Resolución Nicolás Salmerón.

Desde octubre, el interlocutor policial territorial sanitario de Policía Nacional ha mantenido reuniones con los gerentes de todos ellos y ha inspeccionado aquellos que disponen de servicio de vigilancia, es decir 10 de los 36, como indicaron a Diario de Almería.

Cabe recordar la creación de la figura del Interlocutor Policial Sanitario, que en el caso de la provincia de Almería recae en un agente del Cuerpo Nacional de Policía y en un agente de la Guardia Civil. Son figuras que se encargan de coordinar, cooperar, desarrollar y ejecutar las actuaciones relacionadas con cualquier manifestación de violencia o intimidación a personal sanitario. Además, son el punto de contacto permanente con los representantes de los centros médicos, colegios profesionales y autoridades territoriales competentes con el objetivo de poder analizar datos para prevenir.

La creación del interlocutor es una de las medidas que recoge el protocolo puesto en marcha por el Ministerio del Interior ante el aumento de atentados en centros y hospitales. Concretamente, en Almería la designación de estos interlocutores se llevó a cabo durante una reunión con todos los representantes sanitarios y policiales en la Subdelegación del Gobierno el pasado mes de octubre. La figura del Interlocutor Policial Sanitario fue creada para poner freno a las agresiones, garantizando una atención personalizada a los profesionales sanitarios que sufran violencia o amenazas.

Con el objetivo de disminuir los actos delictivos, el interlocutor mantiene continuas reuniones con el sector sanitario para adoptar las medidas de seguridad para disminuir el riesgo.

Un coche se llevó por delante el pasado martes, al parecer de forma accidental, el escaparate de flores que tiene en el parking del centro comercial Mediterráneo una tienda de arreglos florales. El vehículo embistió la estantería donde estaban expuestas todas las plantas, después de doblar la barra de hierro que protege a esta zona del parking junto a la rampa lateral de entrada y salida del centro comercial.

Con motivo del mercadillo del barrio de Los Ángeles en la capital almeriense, a partir de hoy la línea 7 de autobús urbano dejará de pasar por dicho barrio debido a los problemas de tráfico que se generan. El recorrido pasará a ser todos los viernes: desde Federico García Lorca subirá por Avenida Santa Isabel, Carretera de Ronda, Polígono San Carlos hacia Piedras Redondas.

La borrasca Gisele mantiene en alerta a Almería por fenómenos costeros y fuertes rachas de viento. Hoy gran parte de la provincia sufrirá de nuevo la fuerza del viento por lo que se mantiene activado el nivel de riesgo amarillo. La Agencia Estatal de Meteorología explica que con alerta amarilla no existe riesgo meteorológico para la población, pero sí para actividades concreta.