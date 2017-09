"En Cataluña están cayendo chuzos de punta y va a acabar en fractura social"

Javier Nart nació en Laredo en 1947. Se licenció en Derecho pero su carrera profesional no se ha limitado a un solo campo, ha publicado varios libros, fue corresponsal de guerra y contertulio en numerosos programas de radio y televisión. Fue secretario general del Partido Socialista Popular Catalán, se afilió más tarde al PSOE, pero en la década de los 90 abandonó este partido y en el año 2014 formó parte de la candidatura de Ciudadanos a las lecciones europeas de ese año, siendo elegido eurodiputado. Cree en la igualdad, solidaridad y unidad de España y en la Cámara Europea forma parte del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa.

¿Qué encontró en Ciudadanos que no vio en otros partidos políticos?

Yo vengo del Partido Socialista, cuyo principal problema era saber si eran lo suficientemente nacionalistas y les perdonaban la vida, políticamente hablando, los caballeretes de Convergencia. Francamente para la construcción nacional de Cataluña o de cualquier cosa que se la organicen ellos, di un portazo y los mandé a freir puñetas. Me fui a mi casa y encontré un partido que defendía algo que hoy es necesario: la igualdad, la solidaridad y la unidad y se llama Ciudadanos. Me pidieron que fuera cabeza de lista, no por ser el más listo sino porque no había un duro y yo era el más conocido.

¿Por qué aceptó?

Creía que lanzar Ciudadanos en España era una necesidad, sabiendo que no iba a salir, pero lo que fue una bella y romántica aventura salió bien y en vez de 1 diputado salieron 2 y casi salimos 3. Fue una sorpresa grande y me pareció que era indecente dejar el acta de diputado después de haberla conseguido porque hubiera sido una forma de casi burlarme del que me eligió.

¿Qué encontró en Europa?

Me encontré con un descomunal, impresionante y magnifico aparato. En ocasiones puede resultar muy frustrante porque es un formula uno de primerísimo nivel que circula como un buen utilitario a buena velocidad, o sea nos sobra aparato para la velocidad que llevamos pero en cualquier caso es un hecho revolucionario.

¿Es un buen foro para resolver problemas?

Significa la existencia por primera vez de un foro común, de una Europa que vivió en guerra civil permanente desde el derrumbe del imperio romano y por primera vez en Europa los vecinos que nos hemos apuñalado desde hace centenares de años estamos juntos y nadie saca los trapos del pasado que todos tenemos: sangrientos, lamentables, heroicos y dignos simultáneamente. La propia construcción de la UE es un hecho revolucionario, desde otros países del mundo lo contemplan con admiración y envidia. Somos unos privilegiados por vivir en Europa, en un lugar donde no hay guerras, donde existe una solidaridad social que será todo lo incompleta que quieras pero que no existe en otros lugares. Esto es un hecho fabuloso, excepto cuando surgen los señores, que yo diría de la capilla, y comienzan a reinventar nacionalidades histéricas, que ellos llaman históricas. Este es el gran riesgo: la tribu como refugio, el egoísmo como solución y vuelta otra vez al ombligo.

¿Ha conseguido cumplir sus objetivos en esta primera parte de la legislatura?

No, nunca consigo lo que quiero. Siempre he creído en el horizonte utópico, aquel que nunca vas a alcanzar porque el horizonte siempre queda en un lugar lejano y cuando te acercas a él se sigue alejando, pero cada metro que avanzas hacia un objetivo que no conseguirás jamás es un metro de más y por lo tanto el tema no es el objetivo sino los metros que has andado, y eso es lo bueno.

¿Se ve repitiendo?

Yo soy un eurodiputado con fecha de caducidad y con tránsito evidente.

¿Qué queda del reportero de guerra?

Todo. Hay un chiste que dice: señor quítame las ganas cuando se me acaben las fuerzas, pues a mi, no se me han quitado las ganas y sigo con las fuerzas.

¿Tiene miedo?

He pasado tanto miedo en mi vida que poco me queda. El miedo es una cosa positiva porque es una llamada de alarma para sobrevivir. Hay que controlarlo, el que dice que no tiene miedo o es un imbécil o un descerebrado o ambas cosas. Hay que tener un razonable sentido del miedo y que el miedo no te domine. Yo tengo un cierto entrenamiento, así que el miedo lo paso y lo que hago es utilizarlo como llamada de alerta para no jugarme demasiado la vida.

¿Hay algo de lo que se ha arrepentido?

Si de forma objetiva, no de forma subjetiva. Hay veces que dices ojalá no hubiera hecho eso, pero cualquier cosa que has hecho en tu vida si la has hecho honradamente incluso equivocándote es un activo de una experiencia, aprendes de los errores y de los éxitos, aunque el éxito tiene el problema de que te lo crees y el error es tan fuerte que te sirve para darte cuenta de que has metido la pata.

¿Si volviera a nacer seguiría el mismo camino?

He tenido excesiva suerte en mi vida e innumerables oportunidades. No tengo nada más que agradecimiento por el exceso de oportunidades y de suerte que he tenido.

¿Qué recuerdos tiene de Almería?

Recuerdo los maravillosos buceos en el Cabo de Gata. Uno de los lugares a los que tengo que volver a ir es a la zona de Los Escullos. Yo estuve en San José cuando no había ni Dios y volveré a la zona del Cabo de Gata porque no la buceé todo lo que quise y tengo que repetir.

Entre sus preguntas escritas en la Eurocámara, hay una con especial interés para Almería, el corredor del Mediterráneo.

Es vital no solo para Almería sino también para toda la cornisa mediterránea, es una vergüenza que en España no haya habido un concepto estratégico de comunicaciones. Las comunicaciones en España estratégicamente tienen que ser ferrocarril y no carretera. Voy a decir algo que a lo mejor no es agradable pero yo soy de los que piensan que las cosas hay que decirlas porque hay que respetar al conciudadano y no hay que contarle cuentos, ni inflarles las orejas, ni bailarle el agua para mentirle, mentiras ninguna.. no podemos realizar un corredor mediterráneo a la forma como se realizó la conexión entre Madrid y Valencia, al final la comunidad castellana tiene Ave por todas partes pero un Ave bastante errático. Tenemos que tener respeto por los técnicos, que los políticos intervengan lo necesario en algo que los técnicos deben tener una opinión fundamental. Yo me remito a la opinión de los técnicos indicando simultáneamente que Almería tiene una pésima comunicación y debe tener una comunicación absolutamente eficaz.

Tiempos revueltos los que se viven ahora en Cataluña.

En Cataluña están cayendo chuzos de punta desde hace mucho tiempo y los chuzos de punta se llaman fractura de la sociedad. Lo que tenemos ahora es una fruta muy amarga que lleva madurando desde el año 1978 ante la lamentable actitud del PSOE y PP, que se dedicaron a recoger frutos tácticos, es decir, conseguir mayorías para sus gobiernos a costa de lo fundamental que eran activos estratégicos. Jordi Pujol ya lo tenía escrito y dijo que la nación se crea con escuela, bandera y lengua.

Tres elementos de los que se habla mucho.

La bandera española desapareció porque a la izquierda o a la llamada izquierda se le hicieron los dedos huéspedes en un acto de analfabetismo agudo. Analfabetismo político e histórico: político porque no se dieron cuenta del hecho simbólico, la bandera no es un trapo rojo-amarillo-rojo, o del color que fuere, la bandera significa un concepto sentimental de vinculación. Y analfabetismo histórico porque la bandera roja-amarilla-roja no es la bandera monárquica es la bandera de la milicia nacional que defendía la constitución mucho antes de que Isabel II la declarara bandera nacional española. Si nuestros ilustres izquierdistas de salón, que no le dan un repaso a la historia ni muertos, hubieran visto cuales eran las banderas que utilizaron las diferentes rebeliones y revoluciones liberales, hubieran visto que todas las banderas que utilizaban la milicia nacional eran rojas-amarillas-rojas. La bandera de la primera República que no eran gente analfabeta, desde Pi Margal a Nicolás Salmerón (nacido en Almería) era roja-amarilla-roja, hasta que estos memos y sobre todo peligrosos memos entendieron que esa bandera había que ocultarla y entonces aparecieron las llamadas banderas nacionales.

Hablemos de la lengua.

Cataluña es una comunidad donde la cultura es única, la sociedad es única y las lenguas son dos. En mi casa mi mujer es catalanoparlante, yo soy castellanoparlante, mis hijos hablan en catalán con su madre y en castellano conmigo y cuando vivían con nosotros la casa era una pequeña, agradabilísima, lógica, razonable y normal Babel. Nadie perdía su identidad, ni se miraba el ombligo diciendo de donde soy y adonde vengo, porque es lo normal. El problema surge cuando hay una lengua natural y otra antinatural y de desintegración (la castellana). Nos encontramos con el espectáculo realmente patético de que los presidentes de la Generalitat y la oligarquía política envían a sus hijos a escuelas bilingües por ejemplo el señor Montilla a la escuela alemana o el señor Mas viene de la escuela francesa pero a los hijos de la chusma, a los hijos del pueblo, a esos los mandan a la inversión aunque en su casa hablen castellano.

Nos queda el tercer elemento.

En la escuela ha ido mandando el sentimiento de que España nos maltrata, de que España nos roba, de que históricamente ha sido un expolio y no se ha explicado la verdad histórica. La realidad económica de Cataluña es que se desarrolla industrialmente porque entre otras cosas la gente de Almería y de otros lugares de España compraba el paño catalán dos veces y medio más caro y peor que el paño de Manchester por el proteccionismo, sin proteccionismo no hay industria. Si Cataluña dice que tiene una deuda histórica, lo que tiene es una deuda histórica con la gente que compraba paños y propició la industrialización de Cataluña como la industrialización de cualquier lugar que se hace sobre el proteccionismo y eso significa que hay una parte del país que va a comprar peor, más caro, porque está desarrollando la industria nacional, no nacional catalana sino nacional española.

¿Cómo va a acabar todo?

Mal, pero no políticamente mal, eso es lo que menos me preocupa, los políticos me traen al pario me dan exactamente igual, aunque les tengo el mayor respeto porque son absolutamente precisos. La situación en Cataluña va a acabar con fractura social, yo la he vivido en el País Vasco, no habrá tiros en la nuca en Cataluña, a lo mejor hay algún descerebrado que se le ocurre algún acto de violencia. El problema no es tanto la violencia como la fractura social: hay lugares donde la mayoría independentista es notoria y hay otros lugares donde existe una importante implantación de personas extraordinariamente activas dispuestas a convertir la calle en una forma de decisión, lo cual es exactamente lo que hicieron los fascistas, nazis y bolcheviques, o sea la antidemocracia. Pensar que la democracia es un hecho de las masas ocupando espacio esto es reaccionario, totalitario, esto es las antípodas de la democracia, el problema es que lo están creando ellos, les va a reventar en la cara y recomponer el tejido social nos va a costar.