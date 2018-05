Celíacos insisten en la "normalizar y aceptar y una vida sin gluten"

"Normalización, aceptación, comprensión y una vida sin gluten. No hay más. Estos son los pilares en los que un año más se sustenta la reivindicación de la Asociación de Personas Celiacas de la Provincia de Almería (Aspeceal)". Una reivindicación que centra sus esfuerzos en que el colectivo celiaco sea escuchado, respetado y entendido, tal y como lo han expuesto en el manifiesto con motivo del Día Nacional del Celíaco.

"Una reivindicación que busca remover conciencias, que busca ser atendida. Una reivindicación que quiere recordar que más de 400.000 personas en España padecen enfermedad celiaca y que cerca del 85% aún no lo sabe. Una reivindicación que busca que el sector sanitario esté formado e informado, que lucha por el diagnóstico precoz de la enfermedad y por la mejora de la calidad de vida de todo el colectivo", se puede leer en el texto. "Un 27 de mayo más nos reunimos para dar voz a un colectivo que sentimos que está tremendamente indefenso y banalizado. Que cada día tiene que luchar contra el eres una exagerada, por una miguita no pasa nada o eres muy pesado. Pero también frente a un colectivo en continua lucha, que no ceja en su empeño de conseguir mejoras, que se enfrenta a las adversidades y que sale reforzado de cada una de ellas. Un colectivo que, sin la ayuda de las asociaciones de pacientes, sus trabajadores y los voluntarios que las sustentan no sería nada".

"Y es que ellos son parte fundamental de todo lo que somos. Son ellos los que consiguen que esta cadena sea cada vez más fuerte, más sólida, más férrea. Ofrecen información, apoyo y sustento en momentos complicados. Pelean con las administraciones y las grandes cadenas para conseguir una sociedad cada vez más adaptada a nuestras necesidades. Caen y levantan, ponen la otra mejilla sin esperar nada a cambio"...