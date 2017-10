Cena de la Solidaridad de la Fundación Jesús Peregrín

La Fundación Jesús Peregrín celebra la Comida de la Solidaridad el domingo 22 de octubre. Este año esperan congregar a más de 600 personas en el Club de Natación. También celebran el 50 aniversario del movimiento ECAS. La Fundación Jesús Peregrín destina más del 50% de sus fondos a dar de comer a los más necesitados. El resto se invierte en sanidad, infraestructuras y escolarización. "Si ese día no llegamos a esa comunidad en Kenia, los niños no hubieran tenido nada para comer", así describe Pura Galindo una de las experiencias más dolorosas que vivió en el viaje que realizó a varias comunidades del país este pasado verano. Es miembro de la Fundación y acudió a Kenia para conocer de primera mano, junto con otra compañera, Aurelia Mena, la marcha de los proyectos en una de las comunidades. "Nos dimos cuenta de que donde llega el dinero que enviamos, en este caso a misiones de la Congregación de las Franciscanas, los niños de la calle que recogen, comen, aunque sea una vez al día, y en algunos casos incluso, están escolarizados. Pero unos kilómetros más allá, en cualquier otra comunidad cercana, no tienen nada. En un orfanato al que nos acompañó la madre Yolanda, las misioneras nos dijeron que no tenían nada para darle de comer a los niños. Sientes que nunca es suficiente con todo lo que mandas y que los proyectos tienen que ser más, hay que llegar a más lugares".