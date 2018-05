Cero accidentes y 102 multas en las tres rutas ciclistas protegidas

El plan de la Dirección General de Tráfico para proteger a uno de los colectivos más vulnerables de las carreteras, el de los ciclistas, está dando buenos resultados y la principal actuación, la puesta en marcha de tres rutas protegidas en la provincia, ha conseguido disminuir la cifra de accidentes al mínimo. Cero siniestros desde que se delimitaron los itinerarios, con el consenso de la delegación local de la Federación Andaluza de Ciclismo y especialistas de la Guardia Civil, con una extensión de 66,6 kilómetros repartidos en la Nacional 340 entre la vía de servicio de la A-92 en Rioja y el enlace de la A-1100 en el término municipal de Tabernas (23,2 kilómetros), la A-347 entre Adra y Alcolea (22,7 kilómetros) y la A-1102 y A-1103 de Sorbas al enlace de la autovía A-7 en Níjar (20,7 kilómetros). En estas tres rutas ciclistas protegidas 210 patrullas de la Agrupación de Tráfico de Guardia Civil han acumulado 870 horas en carretera desde el pasado verano con un saldo nulo de accidentes y una cifra de 102 denuncias, en su mayoría por exceso de velocidad (84), seguidas por dar positivo en alcoholemia (9), las infracciones contra los propios ciclistas (5) y adelantamientos antirreglamentarios (4). En los 150 itinerarios que abarcan 4.200 kilómetros en nuestro país se ha conseguido que no se registre ni un sólo accidente con víctimas mortales sobre las dos ruedas.

En la provincia de Almería han sido once personas las que han perdido la vida mientras viajaban en bicicleta desde 2011, siendo el peor ejercicio sin duda el de 2015 con cuatro fallecidos. A lo largo de 2016, según datos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Almería, la cifra accidentes con implicación de ciclistas alcanzó los 64, de los que 12 fueron hospitalizados y 55 heridos leves. En la misma jornada del último día de agosto dos ciclistas, ambos de 47 años, fueron arrollados casi de forma simultánea en Pechina y Vícar. Un tercio de estos siniestros se produjo en horas de conducción nocturna, si bien el resto están asociados a las diferentes infracciones al volante. A nivel nacional, se ha pasado de contabilizar 2.662 accidentes con ciclistas en el año 1998 a los 8.242 computados durante 2016, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Eso sí, el repunte está muy ligado al crecimiento de los usuarios en las ciudades, dónde se han ido ampliando carriles bici y medidas para fomentar este tipo de transporte. No obstante, en las vías secundarias sigue existiendo un grave riesgo, principalmente por incumplimiento de normas de circulación de los conductores, de ahí que además de aumentar las inspecciones in situ de los agentes de la Guardia Civil, Tráfico está implementado una reducción de las velocidades, con el cambio de la señalización y también se ha venido informando y haciendo visible que son itinerarios en los que hay presencia habitual de los ciclistas.

El jefe provincial de Tráfico de Almería, José María Méndez, ha valorado de manera positiva los buenos resultados en la mejora de la seguridad de los ciclistas de las medidas y actuaciones que vienen impulsando el Gobierno y otras administraciones en el conjunto de vías interurbanas y agradece el esfuerzo de la Guardia Civil para reforzar la vigilancia en los días y horas de mayor concurrencia de los ciclistas. El responsable de la Jefatura de Tráfico argumenta que una vez definidas las tres rutas de la provincia se ha puesto el foco en el cumplimiento de las normas de seguridad en cuanto a la distancia lateral para los adelantamientos, velocidad y también maniobras antirreglamentarias, así como en la realización de controles preventivos de alcoholemia y otras drogas. A juicio de Méndez Olivares, "sin duda todas estas medidas ayudarán a alcanzar unas mayores cotas de seguridad para los ciclistas de nuestra provincia".