La Chanca vive con el candil en la mano

Bartolomé Ruiz tiene cáncer. Apenas puede moverse. Su vida reposa sobre una cama hospitalaria en el salón de su casa. El SAS le envió una para que, dentro de lo que cabe y lejos de la atención profesional, sus condiciones fueran las mejores posibles. Pero de poco le vale. Una buena parte de sus funciones se generan mediante electricidad. Y esta, en su zona, la calle Puntal, como en otras muchas más calles del barrio de La Chanca, brilla por su ausencia. Son decenas las familias que se ven afectadas por los cortes de luz desde el pasado me de agosto.

Purificación, que desde entonces pasa las noches a la luz de las velas, a veces no tiene ni tiempo de cargar el mando de teleasistencia con el que dar a aviso en caso de sufrir algún problema. "Mi nieta tiene que estar pendiente de ella para evitar cualquier inconveniente". Y como estos, decenas de casos, con mayor o menor trascendencia pero que, de cualquier forma, impiden el desarrollo de una vida normal que en pleno siglo XXI gira a través de la corriente eléctrica. En La Chanca, las calles Azogue, Entena, Hipócrates, Sales, Puntal, Corbeta, Jarcía y la glorieta Amor de Dios viven ancladas en una época anterior a la de Edison desde hace medio año.

Han tenido que realizar análisis de sangre en la calle al no haber luz en el interior de las casas

"La luz se va todas las noches en torno a las ocho o las nueve y hasta bien entrada la mañana del día siguiente no vuelve y esto en el mejor de los casos porque hay días en los que apenas tenemos media hora de electricidad", explica Dolores Fernández, una de las vecinas afectada. Ella, como la mayoría de los ciudadanos de la zona han tenido que recurrir a candiles, linternas fluorescentes, velas y hornillos para hacer frente a la oscuridad. Pero sus gastos no solo se han limitado a la compra de estos productos, se ven obligados a reponer todo lo que se le está rompiendo. Los cambios en la tensión eléctrica están rompiendo bombillas, electrodomésticos y cualquier tipo de aparato que se tenga que conectar al enganche de la luz. Y cuando es una radio pequeña no importa, pero cuando lo que muere es un ordenador, el cabreo se multiplica.

Pero los vecinos se están moviendo. Ya han estado en consumo, presentarán un escrito ante el Ayuntamiento y acudirán a la vía judicial. Además, contratarán a un electricista para que haga un análisis detallado de las bajadas de tensión. En definitiva, todo lo posible para que sus problemas terminen en un escaso periodo de tiempo y puedan hacer una vida normal, como la de la mayoría de los almerienses. "Nosotros abonados nuestros recibos religiosamente y queremos que se nos den los servicios por los que estamos pagando. He visto a los técnicos de la compañía eléctrica venir varias veces al día. No sé para qué, yo ya creo que bajan la tensión para compensar lo que se consume con los enganches", explica Montserrat López.

Y es que las conexiones irregulares, los enganches, son los culpables de los problemas que sufren los vecinos. Así se lo hizo saber la compañía suministradora a Dolores Hernández tras sus decenas de quejas: "Le informamos de que nos indican que existen en la zona numerosos suministros irregulares. No obstante, se han hecho varias intervenciones de desconexión de enganches con la colaboración de la Policía Nacional. Asimismo, le indicamos que esta sobrecarga en la red provoca que a diario se fundan fusibles en el transformados, causando los problemas que nos exponen".

El verano pasado, la Policía Nacional ya desactivó medio centenar de enganches irregulares en Pescadería, muchos de ellos para la plantación de marihuana.

Los vecinos que cumplen con sus obligaciones no quieren más respuestas en vano y quieren que quien tenga que actuar lo haga inmediatamente para tener los mismos derechos que el resto de la ciudadanía almeriense y van a llegar hasta el final para que se les escuche.