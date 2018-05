Ciudadanos de Los Almendros piden a sus vecinos más respeto por la limpieza

Las calles de Los Almendros están limpias. Pero su entorno es bochornoso. Montones de basura se acumulan junto a la calle Albahaca y sus inmediaciones. Y justo al lado se encuentra el CEIP Los Almendros, centro que tiene que ser fumigado de vez en cuando debido a los inconvenientes provocados, en forma de pulgas o garrapatas. El Ayuntamiento de Almería ha limpiado una de estas escombreras y se ha comprometido para hacer lo propio con la que se ha generado en los últimos meses.

Por ese motivo, el Foro de los Almendros, en colaboración con la Asociación de Madres y Padres de Alumnos Camelamos Naquerar (colegio infantil del barrio) ha decidido crear la iniciativa 'Los Almendros Florecen'. Su primer acto consistió en realizar una limpieza simbólica de la plaza que hay junto al colegio. Allí, el Ayuntamiento de la capital ha prometido realizar un parque infantil y una pista de petanca para los que ya son más adultos.

Y ahora pretenden concienciar al resto de los vecinos para que no colaboran en el aumento de las escombreras. Y lo han hecho con pancartas y consignas en un paseo saludable por las calles del barrio. Además, han modificado la letra del 'Corro de la Patata' para mostrar parte de su indignación con las administraciones. En la nuestra letra dan cabida algunas de sus reivindicaciones.

"La plaza de mi barrio, es particular, nos faltan columpios y hasta un tobogán. Acércate y vente a protestar, seguro que entre todos lo vamos a lograr (...) El barrio de Los Almendros es particular, queremos limpieza, nos falta mucho más. Pequeño soy, pero quiero ayudar, seguro que entre todos, lo vamos a lograr. Socavones, no los quiero, papeleras, me las quedo. Zonas verdes, me las quedo, zonas verdes, pa jugar y disfrutar".

El próximo 9 de mayo tendrá lugar una nueva iniciativa. Los niños participarán en un taller de reciclaje y concienciación. Se les van a repartir chapas que va a proporcionar Cruz Roja con el mensaje de 'Los Almendros florece'. La jornada finalizará con una merienda comunitaria.

Y para finalizar, el 16 de mayo, las mujeres del barrio llevarán a cabo una representación. Un teatrillo medioambiental que clausura de las jornadas. Su escenario en la escuela infantil de Los Almendros y acudirán a presenciarlo todos los niños de colegios colindantes.