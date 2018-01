Ciudadanos saca pecho de su logros como oposición sin "tacticismos políticos"

"Ciudadanos está dando muestra de una política útil y constructiva y seguiremos trabajando primando los intereses generales de los almerienses, andaluces y españoles por encima del tacticismo político de otros partidos". La también portavoz provincial ha querido dejar claro que Cs "no gobierna y, por tanto, no gestiona", pero que desde una oposición "útil ha conseguido llevar a cabo la mayor rebaja fiscal en la historia de Andalucía eliminando de facto el Impuesto de Sucesiones y aumentar el presupuesto en Sanidad a 10 mil millones, el más alto de toda la historia". En este sentido, Marta Bosquet ha subrayado el trabajo de su formación con leyes e iniciativas que mejoran la vida de todos los andaluces, pero ha avanzado que Cs sigue poniendo sus objetivos en este año en "seguir reduciendo el paro y creando empleo y en mejorar los servicios públicos". Para la parlamentaria autonómica de Almería, la llegada de Cs le está "sentando bien" a las instituciones y esto se ve reflejado en Almería en los datos de paro ya que no se bajaba de los 60 mil desempleados desde 2008. "Algo estamos haciendo bien desde la oposición en el Parlamento de Andalucía, en el Congreso de los Diputados y en las demás instituciones provinciales", ha agregado. En cuanto a los objetivos de la formación naranja para este 2018, la también miembro de la Ejecutiva nacional de Cs ha dicho estar centrada en "hacer una Andalucía más competente" con la tramitación de leyes como la de FP, la Ley de Emprendimiento, la de la Cámara de Cuentas, la reforma de la Ley electoral o la Proposición de Ley de Evaluación de las Políticas Públicas.