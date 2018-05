A fuego lento pero constante se viene cocinando la candidatura de Almería a Capital Española de la Gastronomía desde que León fue proclamada a mediados de enero como epicentro culinario del país, la mejor plataforma para impulsar el turismo en base a los sabores y para darle visibilidad al producto alimentario propio y de calidad. Es la excusa perfecta para propiciar una escapada, una iniciativa que ha venido generando un revulsivo económico y crecimiento del 15% en las ciudades que han tenido la suerte de ostentar la designación que conceden de forma conjunta cada año la Federación Española de Hostelería, que está integrada por 74 asociaciones empresariales del sector, y la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo. Así lo vienen haciendo desde la proclamación en 2012 de Logroño y desde la organización argumentan que en cada edición se superan los beneficios y logros de la anterior tanto en repercusión para la ciudad como en reputación de la marca culinaria que pasó por Burgos, Vitoria, Cáceres, Toledo, Huelva y actualmente tiene León.

Almería no se ha embarcado en una aventura de consideración desde los Juegos Mediterráneos de 2005 y entiende que cocinando la capitalidad serán innumerables los dividendos socioeconómicos con los que romper en mil pedazos su anodina cotidianidad. Así se lo trasladó al alcalde de Almería el de Burgos, Javier Lacalle, detallando el tirón del turismo y el cambio de la ciudad. Y no ha sido el único. El de León, Antonio Silván, también ha querido contribuir en base a su experiencia a la aspiración de los almerienses. "La capitalidad es una oportunidad, merece mucho la pena tanto en autoestima como en proyección, un trampolín que va más allá de 2018". Lo recalca porque la repercusión no se constriñe a un ejercicio y es una inyección de futuro. Las urbes pasan a formar parte de la Red de Gastrociudades y en León ya han impulsado una marca, Manjar de Reyes, para dar continuidad a el actual reinado. Están siendo un referente en la programación y Almería ya ha tomado buena nota de su gestión en una primera visita de la edil de Promoción de la Ciudad, Carolina Lafita, nada más arrancar la capitalidad y hace unos días se produjo el 'first dates' de los alcaldes para estrechar lazos de colaboración y aprovechar las sinergias entre ambas ciudades en proyectos ligados a los sectores económicos y turísticos. León es el espejo en el que se mira Almería y, pese a estar separadas por casi 900 kilómetros y a una climatología que es radicalmente opuesta con termómetros bajo cero hasta bien entrado el año, tienen bastantes puntos en común como la cultura de la tapa y el picoteo y la riqueza en productos de la tierra, allí más ligados a la carne y en Almería a la agroalimentación y el mar. León tendrá este año cupón de la Once, sello de Correos, ofertas de Renfe, pleno del Consejo Jacobeo, visitas de artistas y deportistas de primer nivel, presencia permanente en los blogs y publicaciones de gastronomía, con artículos que ya se han publicado hasta en el Financial Times, distintivos de calidad turística y programas de televisión y radio como la Brújula de Onda Cero. Serán más de 150 las actividades y el impacto en los medios de comunicación superó los siete millones de euros en los cien primeros días. Pero el camino no fue fácil y logró condimentar su receta con ingredientes que está incorporando Almería 2019. La ciudad castellanoleonesa ganó la batalla a Cuenca presentando al jurado de la Capital Española de la Gastronomía 1.500 adhesiones de todos los ámbitos, entre las que destacan reconocidos chefs como Martín Berasategui, los hermanos Roca y Juan Mari Arzak y dos de los expresidentes del Gobierno, Aznar y Zapatero. Como novedad incluyó una sede fija para acoger las presentaciones y congresos, la Casa de Carnicerías en el Barrio Húmedo, y lanzó la campaña '12 meses, 12 manjares' con la que promocionar los productos de la provincia. Y el Récord Guinnes que se le pide a las capitales de la gastronomía lo van a dedicar a cortar cecina. Una gestión más que acertada que ha encabezado el alcalde junto a su jefe de gabinete, José Antonio Maté, y el concejal de Comercio, Pedro Llamas, con el importante respaldo de la Diputación y una marca gastronómica, que agrupa a 500 empresas y una quincena de figuras de calidad, Productos de León, que cumple un cuarto de siglo. La complementariedad de la provincia con la capital ha sido determinante en su óptima consecución y desarrollo, al igual que lo fue la unión de todos. "La experiencia previa tiene como denominador común la unidad de acción social, del sector, de los productores y las instituciones", asegura el primer edil leonés que participará el próximo día 22 en un foro organizado por Diario de Almería para analizar las claves de la capitalidad gastronómica.

El regidor almeriense quiere hacer de esa comunión de todos la bandera de Almería 2019. "La base de nuestra candidatura es implicar a todos los almerienses y sobre todo la materia prima, el producto de la tierra", asegura Fernández-Pacheco. El proyecto está teniendo un fuerte impacto en redes sociales y se suceden las adhesiones de chefs autóctonos y de triestrellados como Martín Berasategui, Ferran Adrià, Juan María Arzak e incluso el cocinero del año en Europa, Sebastian Frank. El calendario hacia la capitalidad está repleto de actividades hasta finales de año con la designación y ya ha contemplado presencia en ferias, showcookings y catas, un foro de ideas con expertos y proyección en el exterior de la mano de embajadores como Bisbal.