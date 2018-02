Colaboración Ayuntamiento-odontólogos'Brothers in Band' evocan a Dire Straits

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha destacado la estrecha relación que el Ayuntamiento mantiene con el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Almería de cara a mejorar la salud bucodental de los almerienses. Así lo apuntó en los actos de celebración de la patrona de los dentistas, santa Apolonia, donde valoraba el convenio suscrito con el colectivo profesional y que, a lo largo de 2017, ha permitido impartir charlas a colectivos vecinales.

La buena fama les precede tras años de experiencia y cumplieron con creces las expectativas que hicieron que se colgara el cartel de entradas agotadas en la puerta del Auditorio Municipal Maestro Padilla. La banda gallega Brothers In Band ofreció un concierto de tres horas, dentro de su gira 'The Very Best of Dire Straits', que les llevará por varios países, con parte de lo mejor de la legendaria formación británica.