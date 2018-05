Colapso por la avalancha de casos civiles que ingresan en la Audiencia

La Sección Primera de la Audiencia Provincial no puede más. La presidenta de ambas, Lourdes Molina, advierte de que se han "llegado a unos números que no se pueden tolerar bajo ningún concepto" debido a la "avalancha" de causas civiles presentadas durante los últimos años. Desde enero de 2014, la Sección Segunda y la Tercera llevan sólo asuntos penales mientras que los civiles quedaron en manos de la Primera, una especialización que tenía el propósito de ofrecer un "mejor servicio pero que se ha vuelto un poco en contra" de los ciudadanos a causa del gran número de demandas civiles, apunta Molina, quien considera que la situación sólo puede ir a peor si no se pone solución a ello.

Desde hace años ha reclamado una Sección Cuarta dedicada a esta jurisdicción con la que repartir esta carga de trabajo que los cinco magistrados -incluido uno de refuerzo- con los que cuenta y que literalmente ya no se bastan para dar salida a todas las demandas que se presentan y a los recursos que llegan del resto de juzgados unipersonales de la provincia. "En este año quiero resaltar que en materia civil han ingresado 1.602 asuntos nuevos. Si lo comparamos con lo que ha entrado en la Audiencia de Granada, no han llegado a los 900 asuntos. Si aquí somos cinco magistrados con esta carga, salimos a 319 asuntos, superamos en 40 los módulos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)", dice Molina. En la última memoria presentada la semana pasada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ya se hacía evidente este problema y se apuntaba un dato corroborado por la presidenta de la Audiencia. Se puede tardar unos cinco meses en resolver un asunto. Aún así, el Alto Tribunal andaluz considera que con un magistrado más esta situación podría resolverse, algo que Molina no comparte.

La Sección Primera registra el doble de asuntos que las dos que tiene Granada

Por ello, a partir de junio iniciará una campaña de contactos con colectivos para que apoyen la creación de la Sección Cuarta para atender causas civiles, jurisdicción que es la que "ha salido mal parada en este proceso de crisis" y porque es "lamentable lo que ha sucedido este año y en anteriores" en la Audiencia de Almería.

Asegura que de esta forma "no se puede trabajar" porque se tarda una media de cinco meses en resolver y vaticina que "lo que se avecina es peor" si se tiene en cuenta que se han planteado unas 4.000 demandas por cláusulas suelos y condiciones generales en el juzgado especializado asuntos. Ha lamentado que esta "avalancha" ha llegado a "colapsar juzgados" y que el órgano elegido en la provincia para "soportar" estos asuntos, el que mejor funcionaba según ella, también se ha visto con una "carga de trabajo brutal".

"De esta forma no se puede trabajar", ha dicho la representante de la Audiencia, quien cree que actualmente no se puede atender en un tiempo "razonable" a la ciudadanía, ante quien se avecina una situación "peor todavía" para los próximos meses. "Espero que haya una respuesta adecuada", ha indicado la presidenta, para quien es "imprescindible y prioritario" contar con nuevos medios a la hora de resolver la "avalancha" de demandas hipotecarias y sobre cláusulas suelo, principalmente, asumidas por los juzgados de Primera Instancia y cuyos recursos enfrenta la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que ella misma lleva, al ser la especializada en el ámbito civil. Asimismo, Molina ha valorado la puesta en marcha de nuevos juzgados en la provincia aunque ha lamentado que alguno de ellos, como el nuevo Juzgado de Primera Instancia número 9 de Almería, vaya a "nacer colapsado" ya que asumirá la carga del Juzgado de Primera Instancia número 7 bis que hasta ahora se ha especializado en gestionar los asuntos de cláusulas suelo y reclamaciones hipotecarias. Asuntos, por cierto, que si son recurridos, acabarán precisamente en la Audiencia.