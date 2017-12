El juez Columna no optará a la reelección como decano tras 21 años en el cargo

Una de las caras más visibles de la judicatura almeriense da un paso a un lado. Tras 21 años al frente del Decanato de los Juzgados de Almería, el titular del Penal número 1 de la capital, Luis Miguel Columna Herrera, ha anunciado que no concurrirá a las elecciones que se celebrarán el próximo 14 de diciembre. Una decisión que da vía libre al juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Almería, David Villagrá, el mismo que con su queja provocó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ordenase que se repitiesen estos particulares comicios, los únicos en los que los magistrados de la provincia eligen de forma directa a uno de sus representantes, el juez decano. "Han sido muchas horas en las que he intentado servir a mis compañeros", ha indicado Columna a la agencia Europa Press, a la que ha asegurado que se ha "cumplido un ciclo". tras ganar cinco elecciones consecutivas desde 1996, deja el camino despejado a otros jueces, que podrán presentar sus candidaturas hasta el 13 de diciembre. Columna Herrera ha mostrado su deseo de alcanzar "más pronto que tarde" una plaza en la Audiencia Provincial de Almería. De hecho, recientemente visitó el Palacio de Justicia, donde ya se rumoreaba hace unas semanas que el popular magistrado podría no presentarse en esta ocasión a las elecciones. La creación de la posible Sección Cuarta podría abrirle las puertas de la Audiencia Provincial. Aunque no está decidido, es una reclamación de la judicatura, que pide un nuevo órgano colegiado que sirva para descongestionar los procedimientos civiles una vez resuelto en buena medida este problema en la jurisdicción penal.

La decisión de Columna se produce, como se ha dicho, después de que el CGPJ obligase a repetir las elecci0nes. Diario de Almería adelantó en exclusiva que el 18 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó que debía dejar de ejercer como juez decano e instó a otro magistrado a asumir el cargo. Cabe recordar que el 14 de junio de este año se convocó a la junta de jueces para votar al decano. Villagrá presentó una candidatura que pretendía rivalizar con la de Columna pero el Decanato consideró que se había incumplido el plazo para presentarla. Esto provocó que dicha junta fuera suspendida y que Villagrá presentase un recurso de alzada contra los acuerdos "adoptados por el decano saliente -Columna-, ejerciendo de forma indebida como decano en funciones". El TSJA acordó en julio tomar conocimiento del acuerdo adoptado por el decano en funciones de "suspender la votación para la elección del Decano ante las discrepancias surgidas respecto de la validez de una de las dos candidaturas presentadas" y remitir el expediente derivado del recurso presentado por Villagrá al CGPJ. El Alto Tribunal Andaluz instó a Juan Carlos Aparicio, titular del Juzgado de lo Social número 3, como magistrado más antiguo en el escalafón, a que asumiera el cargo de decano en funciones y ejerciera todas las competencias que conlleva el mismo, "incluidas las relativas al procedimiento de elección del decano hasta ahora seguido". Y aún más, el TSJA instó a Columna a cesar "en el ejercicio de tales funciones de decano". Pues bien, la Comisión Permanente del CGPJ acordó el pasado 2 de noviembre estimar los recursos interpuestos por Villagrá contra el "acuerdo por el que se dispone la proclamación de candidaturas para la elección de decano, y la procedencia de la publicación de la única candidatura presentada en plazo". El CGPJ ha declarado la "nulidad del citado acuerdo y, por ende, del proceso electoral desarrollado, conforme los fundamentos de la presente resolución". Tras esto Juan Carlos Aparicio consultó qué debía hacer y el TSJA le indicó que podía dejar las funciones de decano y que las ejerciera Columna hasta las elecciones.

Se trata de un "tropezón" que sin embargo no puede empañar la carrera de un decano que ha sido el impulsor de numerosos cambios y reformas. Luis Miguel Columna Herrera ingresó en la carrera judicial en octubre de 1987. Es desde 1996 juez decano de Almería, y desde 1997 el elegido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para inspeccionar los registros civiles de la provincia y juzgados de paz. Tomó posesión como Juez de lo Penal número 1 de Almería el 28 de diciembre de 1989. Desde que fue elegido decano, ha reivindicado la gran carga de trabajo que ha soportado el juzgado del que es titular y el resto de la provincia, así como el número de resoluciones que anualmente se han dictado, siempre por encima de los módulos aprobados por el Consejo, lo que hace que la tasa de congestión siempre haya sido cercana al 1%. Durante diez años y medio (de octubre de 1990 a marzo de 2001), ha ejercido como Juez de Menores de Almería, en régimen de compatibilidad. En noviembre de 1999, realizó en la Escuela Judicial el Curso de Especialista de Menores, obteniendo el puesto número ocho. Es autor de varios libros relacionados con la justicia y ha sido durante los cursos universitarios 1997-1998 y 1998-1999, profesor asociado a tiempo parcial de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Almería. A la vez que ha sido profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados. En la actualidad es profesor del nuevo master de la Abogacía que se imparte entre la Universidad y el Colegio de Abogados de Almería. En 2009 y 2014 disputó la presidencia de la Audiencia Provincial a la actual titular, Lourdes Molina. Sus palabras a Europa Press podrían interpretarse como un adelanto a una posible nueva candidatura. Le avalan su gestión en el Decanato y la apertura del mundo judicial. También el haber visto el incremento de los órganos judiciales de la provincia que tanto ha reclamado, el último hace escaso tiempo con el anuncio de la apertura de cinco nuevos tribunales unipersonales en Almería, Vera, Roquetas de Mar y El Ejido. Curiosamente, fue también el "padrino" de Villagrá cuando se anunció que su juzgado sería el primero de Almería que trabajaría en exclusiva de forma digital, sin llevar a cabo ningún trámite en papel. Y es que Columna siempre ha tenido una relación cordial y directa con los medios, a los que ha informado periódicamente de las necesidades y carencias de la justicia almeriense, además de garantizar el acceso a la información judicial.