Torrecárdenas mejora la atención al infarto agudo de miocardio

La Unidad de Hemodinámica del Complejo Hospitalario Torrecárdenas ofrece desde esta semana la angioplastia primaria las 24 horas, los 365 días del año, para el tratamiento del infarto agudo de miocardio. De este modo, se extiende esta técnica como primera opción terapéutica para todos los pacientes tras sufrir este evento cardíaco de extrema gravedad, de manera generalizada para toda la provincia de Almería.

El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, ha destacado que “esta ampliación del horario permitirá mejorar notablemente la atención al infarto agudo, garantizando el mejor tratamiento posible para todos los pacientes de Almería”.

La directora de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cardiología del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, Rosa Lázaro, ha explicado que “este tratamiento ya se venía ofreciendo en nuestro centro de lunes a viernes, hasta las ocho de la tarde, con una media de unas 350 intervenciones al año, que ahora calculamos que se incrementarán en un porcentaje de un 60%”. Lázaro ha destacado que “la ampliación del horario en la realización de este tratamiento es un paso fundamental para la Cardiología en Almería”.

Para la ampliación del horario de administración de la angioplastia primaria se ha incrementado la plantilla de la unidad de Hemodinámica y se ha llevado a cabo un completo programa de formación, para garantizar la calidad de la atención. Asimismo, se han mejorado y reforzado los protocolos de colaboración entre los diferentes hospitales de la provincia y los servicios de atención a urgencias y emergencias, ya que el Complejo Hospitalario Torrecárdenas es el centro provincial de referencia y a su servicio de Hemodinámica se derivan de forma urgente todos los pacientes afectados por esta dolencia.

Lázaro ha señalado que “la atención al infarto de miocardio es multidisciplinar, ya que implica tanto a los profesionales de Cardiología y Hemodinámica, como a los servicios de Urgencias y de Cuidados Intensivos de todos los hospitales de la provincia, como al 061 y el resto de dispositivos de traslado urgente de pacientes y de asistencia a urgencias y emergencias”.

Infarto agudo de miocardio

En el infarto agudo de miocardio se produce una obstrucción completa de una de las arterias coronarias (vasos por los que llega sangre para nutrir al corazón) que se manifiesta con unos síntomas característicos, como son, dolor intenso en el pecho, habitualmente acompañado de sudoración y náuseas, con posible irradiación al cuello y los brazos, que se prolonga por más de 30 minutos.

En esta situación, de máxima gravedad porque puede llegar a producir un paro cardíaco o bien generar una grave discapacidad posterior por pérdida de músculo en el corazón, existen varias alternativas de tratamiento. Éstas son la angioplastia primaria (cateterismo cardíaco de urgencia en la Sala de Hemodinámica del hospital de referencia) y la opción farmacológica (trombólisis).

En la trombólisis, se inyecta por vía intravenosa un medicamento con gran capacidad para disolver coágulos que es capaz de restaurar el paso de la sangre en un 60-70% de los casos. Si no es efectiva, el paciente es sometido de forma urgente a un cateterismo (angioplastia de rescate). Este tratamiento no se encuentra exento de riesgos, pidiéndose producir sangrados graves, en particular sangrado cerebral, en un 1-2% de los pacientes

La angioplastia primaria constituye la mejor opción de tratamiento si puede realizarse a tiempo. En este caso, a través de un cateterismo urgente se restaura la circulación de la sangre gracias a la colocación de una malla llamada stent coronario. La eficacia de la angioplastia primaria es muy superior a la trombólisis, y restaura la circulación en más de un 90% de los casos, siendo también mucho menos probable la aparición de hemorragias graves. Así, si la mortalidad global de los pacientes con infarto tratados con trombólisis se sitúa en el 6-7%, con la angioplastia primaria se reduce al 3-4%.

Sin embargo, no todos los pacientes con infarto pueden ser sometidos a angioplastia primaria, siendo el tiempo un factor determinante. Para ello, se ha establecido un protocolo de actuación en la provincia de Almería, el ‘Código Infarto’, en el que se establece cuál es la mejor estrategia de tratamiento en cada situación de acuerdo a las guías de práctica clínica. Esto supondrá que, en determinados casos, el paciente seguirá teniendo más beneficios con la trombólisis y se derivará a continuación al Hospital Torrecárdenas, por si fuera necesaria la angioplastia urgente, lo cual supone también un avance respecto a la situación actual.

En la atención de este proceso cardíaco, es crucial la coordinación y rápida intervención de los profesionales implicados, fundamentalmente, los dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de Atención Primaria, en la detección inicial; el 061 y otros dispositivos de transporte sanitario urgente; los servicios de Urgencias de los centros hospitalarios almerienses, en la estabilización inicial; la Unidad de Hemodinámica del Hospital Torrecárdenas, en la realización de la técnica; las Unidades de Cuidados Intensivos hospitalarias, en la fase aguda del infarto; y el Servicio de Cardiología en el manejo posterior. Todo ello de acuerdo a los protocolos y circuitos de pacientes consensuados en el ‘Código Infarto’ en la provincia.