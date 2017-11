Concentración ante la Delegación para exigir intérpretes de signos en el Alhadra

Los alumnos del Curso de Mediación Comunicativa del IES Alhadra de la capital se han concentrado a las puertas de la Delegación de Educación de la Junta para exigir a la Administración que dos compañeras con discapacidad auditiva tengan intérprete de lengua de signos durante todas sus horas lectivas.

Desde primera hora de la mañana de ayer desplegaban sus pancartas ante la Delegación almeriense en las que se podían leer frases como Si yo fuera tu hija, ¿también te harías el sordo?, Sus derechos, tus barreras, o Educación: ¿Es que soy distinta a ellos?. Mireia Martínha sido una de las manifestantes, y ha recordado que "previa a esta decisión ya hemos presentado escritos en el centro; en Educación, se han recogido firmas, y se ha puesto de manifiesto en Plataforma osoigo.com , y en la Plataforma change.org". El Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alhadra repite así curso con la falta de intérpretes de lengua de signos, tal y como ya ocurriera el pasado curso 2016-2017. Así lo ha detallado Mireia Martín, quien ha concretado que son dos alumnas del ciclo de Mediación Comunicativa, las que no tienen intérprete todas sus horas lectivas de clase por lo que están en desigualdad de condiciones con respecto al resto de compañeros. Las horas lectivas que faltan por completar son, la última hora del lunes (13:45-14:45) y la del viernes (13:45-14:45), en las asignaturas Formación y Orientación Laboral y Sensibilización. Mireia Martín ha recordado que, "desde Educación llevan dos meses diciendo que van a mandar los interpretes de signos necesarios para estas dos alumnas, pero no llegan y durante las dos asignaturas en las que no los tienen, se marchan a su casa porque para ellas resulta incómodo estar en clase en esas condiciones".