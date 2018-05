El Conde de Ofalia y las diferencias con el Consejo de Ministros

El Consejo de Gobierno no se opone a la a la división del territorio español presentada por Burgos desde Fomento ( legajos de Estado 885 y 906 en A.H.N.), era la ya conocida y trabajada en Fomento por el Ministerio de Narciso de Heredia, tal división era la elaborada desde diciembre de 1825 por Larramendi, Fernández Navarrete, Lamas y Fermín Caballero, trabajos que contaron con los impulsos de Gracia y Justicia hasta septiembre de 1832, después los asumió Fomento. Tanto en las actas de las sesiones del Consejo de Gobierno del 8 y 20 de noviembre de 1833, se estudia y aprueba la división de España en 49 Provincias (legajo Estado 906 AHN), el 11-11-1833 la aprobación de la división territorial por el Consejo de Gobierno se recibió en Fomento (legajo Estado 885 AHN). Aunque El consejo de Gobierno se mostró contrario a las amplias atribuciones que recibían los Subdelegados de Fomento, la dirección de la Policía debía permanecer en manos de los Capitanes Generales, no consideran, los del Consejo de Gobierno, que los Jefes de la Policía fuesen los inexpertos nuevos Subdelegados de Fomento, más en momentos de levantamientos carlistas que amenazaban a las Provincias de España, para dirigir la Policía se necesitaba de la autoridad y experimentado rigor de los Capitanes Generales. Igualmente el Consejo de Gobierno consideraba que la Recaudación debería seguir siendo efectuada por el ramo de Hacienda. El Consejo de Gobierno, aprobando la división territorial de Burgos, consideraba que la mencionada división debía limitarse al orden Administrativo, sin perjuicio de que posteriormente se extendiese a otros ramos. También exponían que la división territorial debía entregarse a los Intendentes, contando con la ayuda de Peritos para realizar los Mapas Topográficos con delimitaciones territoriales de las Provincias. Los comunicados del Consejo de Gobierno eran firmados por Narciso de Heredia, el Conde de Ofalia.

No era Narciso de Heredia una persona acabada en aquellos días, tampoco falto de iniciativa, simplemente sucedía que don Francisco Cea Bermúdez, embajador en Londres en 1830 y Jefe de Gobierno en 1833, apoyado en sus maquinaciones por don Francisco Javier de Burgos, presuntuoso y adulador -era un afrancesado que después ensalzaba al absoluto Rey Fernando para encumbrarse en la política y administración - , receló de Heredia al ser este nombrado por testamento en 1830 Secretario del Consejo de Gobierno, siendo Cea su suplente, ello suponía que Heredia en Paris, era mejor considerado por el Rey que Cea en Londres, como Embajador; además de que el Consejo de Gobierno se preveía hasta la mayoría de edad de Isabel II, podría tener una duración de unos 15 años y un Primer Ministro apenas duraba un año en la política española. Por tanto éstos deseaban anular al Conde de Ofalia.

No se reconocía ninguna partida económica destinada a Heredia como embajador

En los presupuestos de 1834, elaborados afínales de 1833, no dieron ninguna partida del presupuesto al Secretario del Consejo de Gobierno. Heredia no solamente se preocupaba de su persona en cuanto a sueldo a percibir, también del personal cesado al terminar los servicios de Heredia en Fomento. Los escritos dirigidos por Heredia a Cea respecto esta cuestión nunca fueron contestados. Heredia exponía que no se encontraba partida alguna destinada a su persona, ni como Secretario del Consejo de Gobierno, tampoco como Ministro o ex ministro que lo fue en Gracia y Justicia, Estado o Fomento. Tampoco se recogía ninguna partida económica destinada a Heredia como Embajador o ex Embajador, la cuestión la reina Gobernadora María Cristina la soluciona decretando que desde el 21 de octubre de 1833, como Secretario del Consejo de Gobierno, Heredia tenía igual remuneración que el Secretario del Despacho de Fomento, 120.000 reales anuales (legajo Estado 2828 AHN).

Los miembros del Consejo de Gobierno tenían igual ganancia que los Secretarios de Despacho, Ministros, ya que el Consejo de Gobierno era considerado el Principal Órgano del Reino… parece extraño que en los Anales de Isabel II (obra terminada por los herederos de Burgos) se considerase ridícula, o exigua, la cantidad de 120.000 reales anuales, la paga de Francisco Javier de Burgos como Ministro de Fomento y por ese nombramiento tuvo que trasladarse el motrileño de Ganada a la Corte madrileña, sin embargo no encuentro menosprecio a las ganancias de Heredia como hombre de Estado en la obra sobre el Conde de Heredia, Escritos del Conde de Ofalia, realizada en 1894 por su nieto del mismo nombre, Narciso de Heredia, y editada en Bilbao en 1894. En esta obra Narciso de Heredia, nieto del Conde de Ofalia, realiza una documentada biografía de su abuelo, aportando datos y correspondencia del mismo, quiere justificar el pasado liberal patriota de su antepasado, aunque realmente tenemos pruebas de su labor en la administración afrancesada de José I y por la correspondencia que he podido analizar en su etapa de Ministro de España en Londres o París se mostraba perseguidor y contrario a los movimientos encaminados a lograr una revolución liberal en España, su labor diplomática se encuentra asociada a la defensa del absolutismo fernandino. También procuró su defensa, evitando encontrarse implicado en la cuestión del desembarco de Pablo Iglesias, Jefe de los Coloraos, sobre Almería, vemos en Heredia un rechazo a los defensores de la revolución liberal, así el perdón que solicitó a favor del Gobernador Pirez, que mandó apresar en Almería al Conde de Ofalia, excusando el equivocado proceder del mencionado Gobernador absolutista respecto a la persona de Heredia, rogando el perdón del antiguo Gobernador al Rey, por su valeroso proceder en la defensa de Almería ante el ataque de los Coloraos en Agosto de 1824. En el libro comentado, el nieto del Conde de Ofalia desea demostrar el liberalismo de don Narciso, se publica en años de Gobiernos liberales, 1894, escrito en Bilbao, se olvida de relatar la labor del Conde de Ofalia a favor de Almería, cuando se decidía la España de las Provincias en 1833.