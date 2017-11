Condenado por acosar a su ex, con 15 llamadas al día durante dos meses

Un hombre de 38 años vecino de una localidad de Alicante ha sido condenado a un año de prisión por un delito de acoso en el ámbito de la violencia contra la mujer ya que tras romper una relación sentimental que duró dos meses se dedicó a llamar una media de 15 veces diarias desde su teléfono y otros terminales así como a mandar mensajes a su expareja para que volviera con él. El fallo, consultado por Europa Press y contra el que cabe recurso, impone además al acusado la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de tres años, así como al pago de las costas derivadas del procedimiento judicial. La sentencia de un juzgado de Almería, de donde es la víctima, considera probado que el acusado, tras cesar la relación sentimental a mediados de septiembre del pasado año, "no ha dejado de llamar" a la víctima con el ánimo de "amedrentar" a la mujer y "continuar la relación" al no haber aceptado la ruptura. En este sentido, el acusado trataba de contactar telefónicamente con ella, para lo que empleaba también el móvil de algún amigo, de forma que en dos días llegó a recibir casi 60 llamadas a través de distintos terminales. El acusado también le mandaba mensajes en los que decía que quería hablar con ella, por lo que hasta que no la encontrara no iba a parar.