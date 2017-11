Condenan al SAS por detectar tarde una cardiopatía a un bebé de Macael

El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 3 de Almería ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por detectar "de forma tardía" la cardiopatía congénita que padecía un bebé recién nacido cuyo informe neonatal reflejó que estaba "en buen estado" y pese a que los padres acudieron en dos ocasiones al servicio de urgencias del Hospital Comarcal de Baza.

La patología le fue detectada ocho días después de su nacimiento pero el niño finalmente falleció tres semanas después tras ser sometido a cirugía en el Hospital Materno-Infantil Carlos Haya de Málaga debido a un shock cardiogénico e insuficiencia cardiaca descompensada con posible cardiopatía congénita. La sentencia recoge que el SAS "reconoció su responsabilidad" en la muerte del bebé en vía administrativa ya que en su dictamen señaló que la prestación sanitaria dispensada "no fue correcta ni adecuada a la lex artis y protocolos asistenciales, no habiéndose puesto a disposición del paciente todos los medios médicos, técnicos y científicos existentes". La magistrada Ana Fariñas discrepa, sin embargo, sobre cuál habría sido el porcentaje de supervivencia del pequeño "en caso de haberse detectado a tiempo" la cardiopatía congénita que padecía. De este modo, mientras que el SAS reconoció un retraso diagnóstico "de cuatro días, sin que sea posible determinar la incidencia concreta que dicho retraso supuso en el fallecimiento", los padres, representados por el letrado de la asociación El Defensor del Paciente, Ignacio Martínez, alegaron ante la juez que la cardiopatía del niño debió haber sido diagnosticada "durante el embarazo" y que, el no haber sido así, "impidió programar la finalización de la gestación así como los cuidados hasta la corrección quirúrgica de la cardiopatía". El SAS argumentó que el retraso en el diagnóstico fue "solo de cuatro días" tras su nacimiento y que este se produjo "cuando el bebé fue atendido en urgencias, primero en el centro de salud de Macael y posteriormente en el Hospital de Baza" de dificultad respiratoria y cuatro días después de la cardiopatía congénita. La administración sostuvo que, en caso de haberse diagnosticado la patología a tiempo, las posibilidades de supervivencia habrían sido de un 40%. La magistrada alude en la sentencia al dictamen pericial aportado por los padres del bebé que lo sitúa entre el 50-60%.