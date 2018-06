Condenan al Servicio Estatal de Empleo tras cortar el pago de una renta activa de inserción

La historia de David y Goliat se repite. Una parada ha logrado que la justicia le dé la razón con una sentencia que obliga al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) a abonarle la prestación que le corresponde a pesar de no haber renovado la demanda de empleo en una ocasión.

El fallo que da la razón a la patrocinada de la abogada Noelia del Carmen Pérez, recoge que la demandante fue incorporada al programa de renta activa de inserción (RAI) por resolución del SPEE del 1 de abril de 2015, por la que se le reconocía el derecho a percibir una prestación de 12,20 euros al día hasta el 24 de febrero de 2016, un total de 330 días.

Sin embargo, la mujer no renovó su demanda de empleo a tiempo en la oficina del SAE que le correspondía en diciembre de 2015, por lo que el SEPE le comunicó unos días después que iba a quedar excluida de este programa, lo que finalmente pasó en marzo de 2016, cuando se acordó dejarla fuera del mismo desde el 10 de diciembre de 2015, "con la perdida de todos los derechos que dicha participación implicaba".

Las reclamaciones realizadas por la perjudicada fueron desestimadas en octubre de 2016 y se inició entonces un periplo judicial culminado el pasado mes de mayo en el Juzgado de lo Social número 3 de Almería. El SPEE argumentaba que la sanción impuesta era ajustada al incumplimiento de la demandante, que no negó haber cometido una falta en ningún momento pero sí consideraba que era de carácter leve.

El juzgado señala que el Tribunal Supremo ya estableció que lo ocurrido "no puede comportar la baja definitiva del programa, sino que conlleva, como falta leve que es, la pérdida de un mes de la prestación". Recuerda que la RAI es una pretación que "forma parte de la acción protectora por desempleo del régimen público de Seguridad Social". Insiste que la no renovación "no puede comportar la baja definitiva del programa", por lo que estima la demanda interpuesta por la perjudicada y declara el juez que "la sanción que hay que imponer a la actora por no renovar la demanda de empleo es la de la perdida de la prestación del programa de renta activa de inserción durante un mes, manteniéndose el resto de la prestación inicialmente reconocida de la que tan solo le quedaría por percibir 51 días, condenando al Servicio Público Estatal de Empleo a estar y pasar por dicha declaración".