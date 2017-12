Condenan a un matrimonio por no matricular a su hija en el instituto

El Juzgado de lo Penal número 3 de Almería ha condenado a un matrimonio que no matriculó a su hija en el instituto por un delito de abandono familiar por el que deberán abonar sendas multas.

La sentencia, consultada por Diario de Almería, señala que los padres de una menor nacida en 1997, desatendieron los deberes de asistencia inherentes a la patria potestad que ostentan durante el curso 2012/13.

De esta forma, no matricularon a su hija en ningún centro escolar para recibir la enseñanza obligaria y consintieron el absentismo escolar de la menor.

Además, según señala el fallo, durante el curso anterior la niña faltó a clase un total de 34 días y 191 móduos horarios sin "causa alguna que lo justifique".

En sus fundamentos de derecho la sentencia indica que los acusados intentaron alegar que su hija estuvo enferma, un extremo "en modo alguno acreditado con los pertinentes informes médicos".

Subraya a su vez la contradicción de los acusados porque el padre dijo que no había llevado a la menor al médico y que esta no había recibido tratamiento alguno, mientras que la madre afirmó que sí que la llevaron al doctor, aunque ninguno declaró durante la vista horar para confirmar este punto.

Añade que una agente de la Policía Nacional relató en el plenario que estos padres eran "plenamente conscientes del deber que tenían sobre la hija, pues así se lo hizo saber al padre en la entrevista que mantuvo con él".

"Lo expuesto permite concluir que existe por parte de los acusados voluntariedad en la comisión de los hechos enjuiciados, pues no sólo permitieron a su hija numerosas ausencias en el curso académico 2011/12, sino que no mostraron el mínimo interés por su escolarización en el curso 2012/12, al no matricularla siquiera", subraya la sentencia.

Por estos hechos, los progenitores de la menor han sido condenados, cada uno de ellos, a diez meses de multa a razón de seis euros diarios por un delito de abandono de familia en su modalidad de incumplimiento de los deberes paterno filiales.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida.