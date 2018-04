Condenan a un toxicómano por el asalto a una vivienda de la capital

El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería ha condenado a dos años de prisión por un delito de robo con fuerza en casa habitada, con la concurrencia de circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia y atenuante analógica de toxicomanía, a un drogadicto que asaltó una vivienda de la capital almeriense.

El fallo, contra el que cabe recurso, señala que el acusado C.F.G., como toxicómano habitual, tiene disminuida de forma permanente su capacidad de discernimiento. . Añade que sobre las 11:45 horas del 2 de febrero de 2018, con "ánimo de obtener un beneficio económico injusto", forzó la puerta de entrada de un domicilio en la calle Jardín de Medina y se apoderóen su interior de 200 euros, una tablet, una cartera, el permiso de conducir y un teléfono móvil, objetos valorados en 448,10 euros.

El juez dice que "la circunstancia de que el acusado forzase la puerta de entrada de la vivienda hace que los hechos enjuiciados se califiquen en la forma reseñada". "Y no tenemos duda que la puerta estaba cerrada ya que así lo afirma la propietaria de la misma, quien afirma que no recuerda el momento exacto de cerrarla, pero es una acción que mecanicamente realiza siempre, por lo que la puerta estaba cerrada, si bien no estaba la llamada "vuelta" puesta", incide.