Consolidación de proyectos Erasmus+ para profesores y alumnos de cuarto de ESO

El IES Celia Viñas participó durante los cursos 2015-16 y 2016- 17 en un Proyecto Erasmus+ KA1, A Brave New Job for a New World con el fin de ampliar conocimientos y recursos metodológicos en la enseñanza bilingüe (Inglés) y que ha sido evaluado positivamente. Ahora, durante los cursos 2017-18 y 2018-19 el IES CELIA VIÑAS de Almería vuelve a formar parte de un Proyecto Erasmus+, esta vez en su modalidad KA2, llamado Mathematics education through sport. Se trata de un proyecto a desarrollar junto a otros tres países europeos, Eslovaquia, Letonia y Polonia, y que nos ofrece la oportunidad de trabajar, tanto alumnado como profesorado de estos cuatro países, en la gran relación existente entre las Matemáticas y la Educación Física a nivel internacional a través del portal e-twinning simultáneamente y en común. Además se realizarán intercambios con el alumnado a cada país, con el fin de poder observar y dar a conocer los diferentes entornos y sistemas de enseñanza.