El Constitucional anula el fallo que inhabilitó al alcalde de Partaloa

Absuelto en primera instancia, Antonio Peñuela, alcalde de Partaloa, fue condenado a siete años de años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Almería por prevaricación administrativa en grado de consumación, debido al cese del exsecretario del Ayuntamiento, llevado a cabo según este órgano judicial colegiado, "sin incoar ningún expediente administrativo". Sin embargo, Peñuela no se rindió y acabó presentando un recurso de amparo al Tribunal Constitucional (TC), que ahora ha dictado una nueva sentencia que declara la nulidad de la sentencia de la Audiencia Provincial, lo que supone que no se ha desplegado ningún efecto jurídico y además absuelve a regidor al decir que se le restablezca no sólo en su derecho a un proceso con todas las garantías, sino también a la presuncion de inocencia.

El fallo, consultado por Diario de Almería, apunta que en los hechos probados de la segunda sentencia, la que condenó a Peñuela tras haber sido absuelto inicialmente, se realizó una modificación del "relato histórico" suprimiendo la parte que establecía en un principio que no había "quedado acreditado que el documento de 25 de agosto de 2011, elaborado por los acusados... fuera una verdadera resolución administrativa del Ayuntamiento de Partaloa y no un acuerdo político. Cabe recordar que el fallo del Juzgado de lo Penal número 2 de Almería absolvía a los ediles Enrique Montalvo, Antonio Peñuela -actualmente alcalde de Partaloa como independiente- y al exconcejal Federico Molina -aunque condenaba al exalcalde José Díaz (PP)- al apuntar que el documento que firmaron una semana antes del cese del secretario mostrando su apoyo al mismo, carecía "en el sentido estricto" de naturaleza jurídica. La Audiencia sin embargo condenó a Peñuela por un delito de prevaricación administrativa, al tiempo que también condenaba por los mismos delitos y motivos a siete años de inhabilitación al actual edil del mismo signo y exsocialista Enrique Montalvo y al exconcejal del PSOE Federico Molina. El TC indica que el fiscal interesó el otorgamiento del amparo, postulando que "aunque la Audiencia Provincial manifieste que sólo basa la modificación de hechos probados en la prueba documental mencionada, lo cierto es que el mencionado añadido (...) la actual doctrina del Constitucional dice que vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación a partir de una nueva valoración de pruebas personales o de una reconsideración de los hechos estimados probados para establecer su culpabilidad, siempre que no haya celebrado uan audiencia pública en que se desarrolle la necesaria actividad probatoria, con las garantías de publicidad, inmediación y contradicción que le son propias y se dé al acusado la posibilidad de defenderse su testimonio personal". El Ministerio Público pidió acto seguido la nulidad de la sentencia y del auto que desestimó el incidente de nulidad. Cosa que ha hecho el TC al considerar vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías de Peñuela.

El Constitucional dice que la Audiencia Provincial efectuó la "inferencia de la intención o ánimo que tenían los recurrentes de llevar a cabo la conducta de naturaleza antijurídica, alcanzando en este punto sus conclusiones sin ponderar las declaraciones personales evacuadas por los acusados en la instancia, se introdujo, sin cumplir las garantías constitucionales en la revisión, en una realidad jurídico penal intrínsecamente vinculada con elementos subjetivos del delito". El Alto Tribunal coincide en que ni atendió a sus testimonios ni hubo una vista pública en la que pudieran ser oídos, "Sin cumplir la exigencia de la audiencia personal del acusado (...) pese a que el núcleo de lo debatido afectaba con carácter general a la declaración de inocencia o culpabilidad".