Consumo recomienda conservar en buen estado los décimos de lotería de Navidad

Ante la próxima celebración del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad, la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud recomienda guardar adecuadamente los décimos o participaciones para conservarlos en buen estado y que no se deterioren, para evitar problemas a la hora de cobrar un posible premio. Además, es importante comprarlos siempre en lugares autorizados (administraciones de loterías), para evitar la posibilidad de adquirir un décimo falso que no cumpla con los elementos de seguridad, como logotipos, códigos y otros elementos de verificación. El plazo para cobrar los premios es de 3 meses desde la celebración del sorteo. En el caso de los décimos, los premios inferiores a 2.500 euros se podrán cobrar a partir del día siguiente al sorteo en los distintos puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado, mientras que para los premios iguales o superiores a 2.500 euros, se deberá acudir a alguna de las entidades financieras habilitadas, que no podrán cobrar comisión alguna por el pago del premio. Si en lugar de décimos se tratara de participaciones, el cobro del premio deberá hacerse en la entidad emisora de las mismas. A la hora de cobrar los premios, se debe tener en cuenta que desde enero de 2013 los premios superiores a 2.500 euros están sujetos a tributación del 20%. Dicho porcentaje se retiene al cobro del premio, por lo que no será necesario volver a incluirlo en la declaración del IRPF. No obstante, los rendimientos obtenidos con el importe del premio, así como las inversiones realizadas, sí deberán ser declarados a Hacienda.

Si el décimo fuera compartido, siempre es importante tomar una serie de precauciones para evitar problemas a la hora de repartir un posible premio.