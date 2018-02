Convocan una Asamblea de los interinos el próximo día 20 de febreroNueva unidad de suelo pélvico para hombres y mujeres en el Mediterráneo

Después de la huelga del pasado 9 de febrero, CGT vuelve a reunirse en asamblea con interinos en el IES Alhamilla el próximo 20 de febrero a las 17:00 horas. La huelga resultó un éxito de participación, y ahora CGT ha convocado del 12 al 23 de marzo otra huelga en plenas juntas de evaluación. En esta asamblea de interinos, apoyada por CGT, SADI, Ustea, Levante Verde y nosotros, Docentes por la pública, "debatiremos la necesidad o no de participar en estas jornadas de huelga". "La respuesta a un año de movilizaciones ha sido precarizar y endurecer el acceso de los docentes interinos, se ha rebajado sus posibilidades en el baremo de méritos, se prevé un cambio en los temarios, oposiciones masivas y ahora el globo sonda del MIR docente, que no solo no viene a arreglar la estabilidad laboral, sino que viene a eternizar la inestabilidad, por lo poco que hasta ahora hemos conocido". "Los compañeros han dado muestras de querer seguir luchando por sus puestos de trabajo y con ellos estaremos, por si es de interés adjunto foto del cartel de la asamblea", han concluido desde CGT.

Hasta hace muy poco la patología del periné era tabú, un tema tan íntimo como pérdidas de orina o problemas sexuales del que apenas hablaban algunas mujeres con su ginecólogo. Actualmente ya no es ningún secreto y la información sobre sus síntomas, diagnóstico y tratamiento están a la orden del día. A pesar de ello, siguen siendo las mujeres, más que los hombres, las que hablan de esta incómoda enfermedad. La nueva Unidad de Suelo Pélvico de HLA Mediterráneo de la capital ofrece tratamiento fisioterápico para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, no sólo abordando la patología de la embarazada, sino del periné femenino y masculino en general, sin distinción en este caso de sexo.