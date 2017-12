Convocan la comisión sobre El Algarrobico para el día 21

La parlamentaria andaluza del PP de Almería Rosalía Espinosa ha asegurado que la actividad quirúrgica del Hospital Torrecárdenas "se está resintiendo" por la "falta de anestesistas", de modo que se "están suspendiendo y retrasando intervenciones quirúrgicas" y solo funcionan "la mitad de los quirófanos existentes", con lo que las listas de espera están "aumentando aunque la Consejería no lo reconozca".

La diputada autonómica ha señalado esta "falta de anestesistas" ha sido trasladada por "los pacientes y los propios sanitarios", si bien la situación "lamentablemente no es nueva, ya que el PP lleva denunciándola desde hace dos años" y se ha "agravado desde el verano". Espinosa ha explicado según datos de la propia Consejería de Salud, "la lista de espera para intervención quirúrgica supera las 2.000 personas en Torrecárdenas", una situación que, según la parlamentaria del PP "se agravará si desde la Junta de Andalucía no toman medidas y solventan la falta de anestesistas". "En Torrecárdenas no pueden funcionar la totalidad de los quirófanos existentes porque tendrían que tener contratados entre 38 y 40 anestesistas, y hay poco más de 30 actualmente, algunos de ellos con contratos a tiempo parcial, por lo que la actividad quirúrgica del centro hospitalario se está resintiendo", ha dicho.

Ante esta situación, la parlamentaria ha explicado que el PP ya ha registrado en el Parlamento andaluz una batería de iniciativas en la que solicita explicaciones a la Consejera de Salud y exige una "solución urgente del problema", sobre todo porque "no se trata de un incidente puntual, sino que lo venimos arrastrando desde hace 24 meses".