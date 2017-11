Crespo solicita un plan de apoyo a las mujeres del medio rural

La portavoz del PP-A en el Parlamento, Carmen Crespo, señaló en unas Jornadas sobre Participación y Presencia de las Mujeres en los Órganos Directivos Agrarios, organizadas por Asociación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural (AMFAR) que en una comunidad como Andalucía es "muy necesario" aprobar un Plan Específico de Apoyo a las Mujeres del Medio Rural de carácter trasversal y con la implicación de distintas consejerías. Sólo de esta forma se podrá "impulsar de forma específica la promoción económica, social y cultural de las mujeres del ámbito rural, así como apoyar la permanencia de las mismas en el medio rural a través de contextos favorables a su desarrollo personal y profesional". Crespo explicó que en Andalucía solo existe un plan que no es integral ni trasversal y que no cuenta con dotación presupuestaria, el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en la Actividad Agroalimentaria. Insistió también en la necesidad de que cuanto antes se ponga en marcha el Registro de Titularidad Compartida, ya que "no hay en Andalucía, ni en Almería, ninguna mujer inscrita desde que se aprobara en 2015 la Ley de Titularidad Compartida".